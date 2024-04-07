В ЧВК «Вагнер» впервые ответили на переход в спецназ «Ахмат» Командир «Вагнера» Ратибор: после присоединения к «Ахмату» порядки не поменяются

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Командир ЧВК «Вагнер» с позывным Ратибор впервые высказался о переходе в спецподразделение «Ахмат» после расформирования «вагнеровцев». По его словам, которые в качестве аудиозаписи приводит Telegram-канал «Канал специального назначения», после присоединения к чеченским спецназовцам порядки и команда не поменяются.

Мы возьмем всех: неважно, кто ты, — «амбрелла» не «амбрелла», даже и в полку создадим отдельное. Все будет то же самое, как в ЧВК «Вагнер», один в один, — сказал Ратибор.

Вечером 5 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что по результатам переговоров в спецназ «Ахмат» вступят три тысячи бойцов ЧВК «Вагнер» вместе со своим командиром Ратибором. По его словам, Минобороны РФ выделило необходимые вакансии.

Военкор Александр Коц, комментируя перемены в ЧВК «Вагнер», ранее признался, что не понимает скептицизма относительно вступления бывших бойцов военной компании под командованием Ратибора в спецназ «Ахмат». Он отметил, что бойцы просто решили продолжать работать в интересах государства, а не бесконечно поминать старое.