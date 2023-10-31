В чем наша сила? Почему Россия возглавила рейтинг лучших армий мира

Фото: МО РФ

Мир признал, что Вооруженные силы Российской Федерации самые лучшие. Мы оставили позади США, Китай, Израиль, Южную Корею... Именно в таком порядке вслед за Россией выстроились государства, согласно рейтингу, составленному изданием U.S. News & World Report по результатам опроса 17 тысяч респондентов по всему миру.

Казалось бы, для россиян здесь нет ничего удивительного. Мы наблюдаем эволюцию нашей армии год от года. И уже не только на парадах, но и в реальной боевой обстановке. Конечно это вынужденный опыт, но отрицать его глупо. Действительно, то, что происходит в последние 20 месяцев — настоящий прорыв. В короткие сроки организовано производство новых уникальных видов оружия, ВПК мгновенно реагирует на обстановку на фронте и создает средства поражения и контрборьбы. Это вызывает гордость за наш военно-промышленный комплекс и за уникальные кадры инженеров, конструкторов, квалифицированных рабочих.

Люди стали прозревать

Однако, примечательно вот что. Мы отдаем себе отчет в том, насколько западной пропагандой искажена реальная картина мира. Ну, возьмем, к примеру, пресловутый контрнаступ ВСУ. Его обсуждали в средствах массовой информации США и Европы не менее четырех месяцев кряду. Доверчивый обыватель «проглатывал» эту ложь вместе с многочисленными заверениями во всесилии оружия коллективного Запада. Мол, ракеты наши не сбить, танки не поджечь, броню не сокрушить.

Люди настолько уверовали в это «зазеркалье», что результаты опроса и окончательный рейтинг вызывают удивление. Особенно потому, что он с оговорками выглядит довольно реалистичным. Подчеркну, рейтинг составлен не на основе глубокого анализа и сопоставления видов и объемов вооружения, технических характеристик, численности воинского контингента. Он отражает в большей степени представление людей о силе ВС разных государств. Заметим, для того, чтобы считать кого-то более сильным вовсе не обязательно испытывать к нему теплые чувства. Ты можешь считать страну агрессивной, авторитарной, но при этом признавать ее мощь и превосходство. Не потому ли Россию практически «исключили» из мирового спорта? Спорт всегда был одним из самых наглядных показателей силы государства.

Нам не привыкать к «неспортивному» поведению в отношении нашей страны. Ложь, подмена понятий, искажение действительности — это все из арсенала западной пропаганды. Однако у недобросовестной пропаганды (проще говоря, лжи), есть одна особенность. Она не работает вдолгую. Она работает наскоком, только на коротких дистанциях. А в долгосрочной перспективе правда начинает просачиваться, как ручей.

Фото: МО РФ

Один против всех

Вспомним, как маскировали истинную цель Минских соглашений. И что? Сегодня эта без преувеличения ложь мирового масштаба стала всеобщим достоянием. Так сквозь завесу откровенной дезинформации просачивается правда. И общество на Западе, даже не испытывая по отношению к России особых симпатий, медленно прозревает. И на фоне усталости от самого проекта «Украина», прислушивается к альтернативным источникам информации. Во времена СССР даже за железным занавесом трудно было утаить буквально все, что пытались скрыть от советских граждан. Что уж можно спрятать в эпоху интернета.

Те 17 тысяч респондентов, что «расставили» вооруженные силы государств именно в такой последовательности и отдали приоритет России, составляют свое мнение, основываясь на ряде очевидных факторов. Россия одна почти два года воюет, по сути, с НАТО и всем коллективным Западом. Кому такое под силу? Многомиллиардная финансовая помощь Украине, поставки техники, вооружения и боеприпасов, работа иностранных инструкторов не приносят ощутимых результатов.

Для России же эта битва экзистенциальная. Этого не могут понять и почувствовать люди на Западе: идет сражение за само существование нашей страны. Зато это отлично понимают русские солдаты и офицеры на фронте. Они здорово научились воевать за эти месяцы СВО. Именно поэтому российская армия и является реально лучшей, самой мотивированной армией в мире.

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