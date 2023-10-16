В чем был феномен Геннадия Гладкова: почему мы так полюбили его музыку

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Композитор Геннадий Гладков

О таких утратах говорят: «Уходит эпоха». О какой собственно эпохе идет речь? О той, где пожилые были молодыми, а молодые — детьми. И все вместе с упоением смотрели «Бременских музыкантов» и заслушивали виниловые пластинки с аудиоверсией любимого мультика.

Я уверен, что мне достаточно будет вспомнить лишь короткие стихотворные фразы и у нас в голове будет возникать волшебная музыка. Здесь не нужны никакие усилия, она зазвучит сама.

«Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету». Романтическая история со сказочной музыкой Геннадия Гладкова. Это целый мюзикл в двух частях, где лирические арии сменяют озорные, даже хулиганские темы: «Ох, рано встает охрана!», «Говорят, мы бяки-буки», «Прохожих ищем с ночи до утра, чужие сапоги натерли ноги».

Конечно, от классической сказки братьев Гримм мало что осталось. Мультфильм вышел веселым, пародийным, задушевным. Цензура видела в героях то Элвиса Пресли, то Beatles. А веселая компания (Василий Ливанов, Юрий Энтин и Геннадий Гладков) творили взахлеб и веселились от души как дети. Кстати, во второй части «Бременских музыкантов» Гладков был вынужден сам спеть за короля, поскольку у Муслима Магомаева были гастроли на Кубе.

Не только «Бременские музыканты»

Конечно, «Бременские музыканты» произвели фурор. Тогда в 1969 имя Геннадия Гладкова стало известно каждому. Хотя годом ранее уже вышел на экраны мультфильм «Малыш и Карлсон». Но «Бременские» был новаторским проектом. Что-то в них было такое, чего недополучали зрители и слушатели с академических площадок советской эстрады и театра. Может быть, затасканное определение, но в ту пору это был настоящий глоток свежего воздуха. В каком-то смысле этот анимационный мюзикл стал предтечей «Звезды и смерти Хоакина Мурьеты», «Юноны и Авось» Алексея Рыбникова и «По волне моей памяти» Давида Тухманова.

А Геннадий Гладков продолжал творить легко и весело без особой оглядки на музыкальные тенденции. Не знаю, сознательно или интуитивно он писал музыку для самых обыкновенных людей. Нет, его гармонии отнюдь не были простыми. Возьмите, к примеру, любой фрагмент из «Обыкновенного чуда». Но сложные мелодии легко заполняют ткань картины и берут за душу зрителя.

Удивительно, но композитору удавалось написать произведения для всех поколений. Детям — музыка к мультфильмам «Как львенок и черепаха пели песню», «Карлсон». Подросткам — «Бременские музыканты». О, сколько юных сердец страдало под «Луч солнца золотого».

Союз с Марком Захаровым привнес в творчество Геннадия Гладкова новые краски. Все началось с постановки «Проснись и пой!» в Театре Сатиры в 1970 году. Позже во всех совместных картинах от композитора требовалось больше театральности, буффонады и иронии. Добавьте к этому природный юмор Гладкова и его лирический дар — и вот вам шедевры, адресованные сразу нескольким поколениям: музыка к лентам «Формула любви», «12 стульев», «Обыкновенное чудо».

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Дирижер Владимир Юровский и композитор Геннадий Гладков (слева направо) на репетиции концерта Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Дирижер Владимир Юровский и композитор Геннадий Гладков (слева направо) на репетиции концерта Фото: Russian Look/Globalllokpress Мультипликационный фильм «Бременские музыканты» режиссера Инессы Ковалевской. Композитор Геннадий Гладков, 1969 год Фото: Russian Look/Globalllokpress Мультипликационный фильм «Бременские музыканты» режиссера Инессы Ковалевской. Композитор Геннадий Гладков, 1969 год Фото: Студия «Союзмультфильм» Мультипликационный фильм «Малыш и Карлсон» режиссера Бориса Степанцева. Композитор Геннадий Гладков, 1968 год Фото: Студия «Союзмультфильм» Мультипликационный фильм «Малыш и Карлсон» режиссера Бориса Степанцева. Композитор Геннадий Гладков, 1968 год Фото: Шарифулин Валерий/ТАСС Авторский вечер композитора Г. Гладкова «Люди и страсти», 2010 год Фото: Шарифулин Валерий/ТАСС Авторский вечер композитора Г. Гладкова «Люди и страсти», 2010 год Фото: Виталий Арутюнов/РИА Новости Композитор Геннадий Гладков Фото: Виталий Арутюнов/РИА Новости Композитор Геннадий Гладков Фото: Валерий Худяков/ТАСС Студия «Пионерия» в Железнодорожном, 1976 год Фото: Валерий Худяков/ТАСС Студия «Пионерия» в Железнодорожном, 1976 год Фото: Шарифулин Валерий/ТАСС Авторский вечер композитора Г. Гладкова «Люди и страсти», 2010 год Фото: Шарифулин Валерий/ТАСС Авторский вечер композитора Г. Гладкова «Люди и страсти», 2010 год Фото: Станислав Красильников/ТАСС Концерт, посвященный 80-летию композитора Геннадия Гладкова, в Москве, 2015 год Фото: Станислав Красильников/ТАСС Концерт, посвященный 80-летию композитора Геннадия Гладкова, в Москве, 2015 год

Талант по наследству

Дедушка Геннадия Гладкова был аккомпаниатором самой Лидии Руслановой. Отец — тоже профессиональным музыкантом. Играл в джазовом ансамбле Александра Цфасмана на фортепиано и аккордеоне. Сын не только унаследовал музыкальное дарование, но и немало отдал изучению теории музыки в музыкальном училище при Московской государственной консерватории имени Чайковского. А затем закончил Московскую консерваторию по классу композиции.

Вероятно, только благодаря характеру Геннадий Гладков не стал подниматься в музыкальном творчестве до тех высот, откуда его так сложно было бы услышать каждому человеку.

В результате им создана музыка почти к 60 картинам. Среди которых, кроме названных выше: «Джентльмены удачи», «Точка, точка, запятая», «Собака на сене», «Человек с бульвара Капуцинов», «Убить дракона», «Дон Сезар де Базан».

У Геннадия Гладкова было кредо: «Музыка никому не нужна, если она ни на что не похожа». Думаю, что дело здесь не в мелодическом сходстве. Это гораздо глубже. Речь идет об образах, о том отклике, который должна находить музыка в сердце каждого.

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