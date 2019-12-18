https://static.news.ru/photo/7f0a0eb0-218c-11ea-ab52-fa163e074e61_660.jpg Фото: chelmuseum.ru

Защитный купол из высокопрочного стекла, который закрывает челябинский метеорит, мог самопроизвольно подняться из-за воздействия на электронику собственного магнитного поля небесного тела либо сильного внешнего излучения, совпавшего с сигналом от штатного пульта. Такие версии высказал директор Государственного исторического музея Южного Урала Владимир Богдановский.

В любом случае разбираться в причинах нашумевшего события предстоит специалистам, подчеркнул он.

Инцидент получил такую известность, что не думать о нём просто невозможно, — цитирует Богдановского URA.RU.

Он уточнил, что 23 декабря в музее состоится совещание с участием специалистов. Не исключено, что за рекомендациями его руководство обратится к германской фирме — изготовителю оборудования.

Метеорит, получивший впоследствии название «Челябинск», упал на землю 15 февраля 2013 года. Явление сопровождалось разрушениями из-за распространения в воздухе ударных волн. Мощность взрыва, произошедшего в момент входа небесного тела в атмосферу, составила, по некоторым оценкам, до 500 килотонн, что в 20 раз превосходит мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Основная часть метеорита упала в озеро Чебаркуль, откуда осколок потом подняли и разместили в музее.

14 декабря, как писал NEWS.ru, на глазах у посетителей музея защитный купол самопроизвольно поднялся вверх, несмотря на то что никто не прикасался к пульту управления. При этом поднять вручную опущенную конструкцию невозможно, уверяют в музее.