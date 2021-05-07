В Чехии уволили чиновника после заявлений о «Спутнике V»

https://static.news.ru/photo/d0f75afe-af64-11eb-a8aa-96000091f725_660.jpg Мартин Нетолицкий Фото: facebook.com/martinnetolickyhejtman

Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек исключил главу Пардубицкого края Мартина Нетолицкого из наблюдательного совета «Чешской почты». Об этом сам политик рассказал в беседе с изданием Novinky.cz.

Как отметил Нетолицкий, он не знает причин своего увольнения.

В пятницу утром председатель Ассоциации регионов Мартин Куба позвонил мне и рассказал, что заместитель премьер-министра Гамачек позвонил ему и сообщил о планируемом переназначении, — сказал он.

Этому инциденту предшествовали следующие события. Пражское издание Seznam Zprávy 4 мая со ссылкой на источники опубликовало материал, согласно которому Гамачек планировал посетить Россию в середине апреля и договориться о том, что Прага якобы не будет сообщать о происшествии во Врбетице в обмен на проведение возможного саммита Россия — США в столице Чехии, а также о поставке вакцины «Спутник V».

Позже Нетолицкий также заявил журналистам, что Гамачек говорил ему о намеченной поездке в Москву за российской вакциной. Вице-премьер в свою очередь высказался о намерении подать в суд на авторов дискредитирующего его материала. Он потребовал извинений от лидеров оппозиционных партий, обвинивших его в антигосударственных действиях.

Глава военной разведки Чехии Ян Бероун на закрытом заседании комиссии по контролю за деятельностью ведомства не подтвердил появившиеся в СМИ данные о «торге» Гамачека с российскими представителями.

К изучению подробностей опубликованной в СМИ истории приступили следователи Национального центра по борьбе с оргпреступностью.

Ранее сообщалось, что глава правительства Чехии Андрей Бабиш заявил о необходимости внести разрядку в отношения между Прагой и Москвой. Он считает, что нужно успокоить эту разогретую эмоциями напряжённую атмосферу.

Премьер также напомнил парламентариям, что Чехия может попасть в список стран, недружественных России, который в настоящее время формируется Москвой.

Напомним, что отношения между Чехией и Россией ухудшились после того, как Прага выслала 18 дипломатов РФ. Их обвинили в связях со спецслужбами и причастности к взрывам военных складов во Врбетице в 2014 году. Москва в ответ выдворила 20 чешских дипломатов. Российские власти категорически отвергли обвинения Чехии по поводу взрывов.

Бывший глава военной разведки Минобороны Чехии бригадный генерал Андор Шандор раскритиковал власти страны за обвинения в адрес России. По его словам, убедительных доказательств вины Москвы Прага не предоставила.

Мы не получили ни одного качественного доказательства того, что это сделали агенты ГРУ, — заявил Андор Шандор.