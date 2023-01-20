В Чечне запустят производство «Джихад-машин»

Фото: Саид Царнаев/РИА Новости

Многоцелевые автовездеходы (багги м-3) марки «Чаборз» у сборочного цеха

Правительство Чечни планирует запустить производство легкие военных «Джихад-машин» на базе завода «Чеченавто», сообщил ТАСС источник в руководстве республики. По его словам, после создания автомобилей их испытания пройдут в Российском университете спецназа. Он уточнил, что «Джихад-машины» требуются для военных нужд.

Накануне председатель правительства Чеченской Республики Муслим Хучиев и министр промышленности и энергетики региона Адам Хакимов провели ряд рабочих встреч с руководящим составом Минпромторга РФ. В рамках этих встреч обсуждался вопрос запуска производства «Джихад-машины» на производственной базе ООО «Чеченавто» с последующим проведением испытаний в Российском университете спецназа, — сказал собеседник агентства.

Также он добавил, что правительство Чечни планирует организовать строительство ремонтного центра военной техники на территории республики. Его могут создать на базе ООО «Чеченавто» или на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Грозный».

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