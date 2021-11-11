В Чечне запретили продавать книгу за пропаганду аморального образа жизни

В Чечне запретили продажу книги писательницы Медины Мирай «Синтонимы». Причиной стала «пропаганда аморального образа жизни», идущего вразрез с менталитетом чеченского народа. Об этом сообщил в своём Instagram министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

По словам Дудаева, правительству республики стало известно о продаже и распространении печатной продукции, пропагандирующей чуждые для чеченцев ценности, идущие вразрез с традициями и обычаями.

Мы, естественно, пресекли данную деятельность и никогда не позволим на территории Чеченской Республики распространять аналогичную книжную продукцию, — говорится в публикации Дудаева.

Министр отметил, что в настоящее время страны мира разделились на два лагеря: за традиционные ценности и за безнравственность. Россия входит в ту группу, что выступает за семейные ценности.

Вторая группа, в которую, как правило, входят различные европейские страны, прикладывает максимум усилий и инвестиций, чтобы навязать всему миру аморальный образ жизни, бескультурность, безнравственность. Всё это происходит под оболочкой демократии, свободы слова, — заявил Дудаев.

Ранее актриса Ольга Будина заявила, что «порноперформанс» хореографа из Дании Метте Ингвартсен на сцене Центра им. Вс. Мейерхольда является антихудожественным. Однако подобный контент в России активно продвигается. Если театр «просто сожгут» после декабрьского показа, этому не стоит удивляться.