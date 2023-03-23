В Чечне усомнились, что Зеленский приезжал в Артемовск Командир «Ахмата» Алаудинов заявил, что Зеленский физически не мог посетить Артемовск

Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE OFFIC/Global Look Press

Владимир Зеленский (в центре)

Украинский президент Владимир Зеленский физически не мог посетить Артемовск, заявил помощник главы Чечни командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1». Он полагает, что украинский президент мог бы приехать в город только «в мультипликационном видео в его бункере».

В других же случаях ни Зеленский, ни кто-либо из руководства Украины вряд ли смог бы оказаться в Артемовске, это физически невозможно. Мы знаем, что его там физически не было, — сказал Алаудинов.

21 марта Зеленский сообщил, что посетил позиции ВСУ на Артемовском направлении. На каком именно объекте он побывал, не сообщалось.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что российские силы почти полностью блокировали Артемовск. Он отметил, что ВС РФ перерезали и взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплектов и пополнение для ВСУ.

При этом военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал NEWS.ru, что под Артемовском продолжаются очень тяжелые и интенсивные бои, в которых ВСУ пытаются опрокинуть ЧВК «Вагнер» и деблокировать свои позиции, но пока безуспешно. По его словам, сейчас наблюдается общее снижение активности артиллерии и войск противника. Это открывает для ВС России «окно возможностей», считает эксперт.