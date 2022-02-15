В ЦБ рассказали об идее дополнительной выплаты

К социальному счёту, прикреплённому к карте «Мир», куда поступают различные государственные выплаты и алименты могут добавить ещё одну опцию — процент на остаток, рассказал «Известиям» руководитель службы Центробанка по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг Михаил Мамута. Он также добавил, что проценты по вкладу для малоимущих людей, о котором стало известно ранее, должны быть выше ключевой ставки.

Условия начисления процентов по социальному счёту прикреплённому к карте «Мир» будут основаны на ключевой ставке ЦБ, сказал Мамута. В настоящий момент ключевая ставка составляет 9,5%.

Ещё одна очень важная инициатива — текущий социальный счёт с прикреплением карты «Мир» с начислением процентов на остаток в привязке к ключевой ставке. Это тоже хороший способ поддержки нуждающихся людей. По текущему счёту, как правильно, процент сегодня не начисляется, или он минимален, а здесь человек будет получать гарантированный дополнительный доход, насчитываемый на остаток по счёту, в течение года, — объяснил Мамута.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы подготовили законопроект, согласно которому в России появятся вклады для малообеспеченных. Доступ к такому вкладу будут предоставлять только тем, кто получает помощь от государства.

В начале января председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что ставку налога для малообеспеченных россиян необходимо снижать вплоть до 0%. Россия с 2021 года повысила до 15% ставку для граждан с доходами свыше 5 млн рублей в год, а ЛДПР неоднократно предлагала вернуться к прогрессивной шкале налогообложения.