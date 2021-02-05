В центре Москвы полиция установила железные ограждения

https://static.news.ru/photo/ad6e48ee-6933-11eb-868b-96000091f725_660.jpg Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

В центре столицы 7 февраля сотрудники полиции установили металлические заграждения. Они появились возле торгового центра «Охотный Ряд».

На опубликованных в Сети кадрах видно, что заграждения стоят на Манежной площади. Тем не менее люди продолжают спокойно ходить рядом и проход от исторического музея на Красную площадь открыт, говорится в сообщении, опубликованном телеканалом «Дождь» в twitter-аккакунте.

Пользователи Сети в комментариях задались вопросом, с чем связано такое положение дел. Некоторые предположили, что в столице вновь планируются несанкционированные акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Тем не менее пока что эта информация не подтверждается.

Кроме того, некоторые заметили, что в Санкт-Петербурге также вводят некие ограничения.

Так, ранее NEWS.ru писал, что сегодня, 7 февраля, в центре Санкт-Петербурга вновь заметили дежурящих полицейских. Правоохранители дежурят на улице. Также на место прибыли снегоуборочные машины.

На Сенной площади, у Гостиного Двора и площади Ленина дежурит полиция. При этом движение по этому району не перекрыто — люди могут свободно перемещаться по улицам. С чем именно связано такое положение дел, не уточняется.