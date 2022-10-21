В центре Гамалеи разработали вакцину от африканского вируса Ласса

Фото: Sebastian Kahnert/dpa/Global Look press

В НИЦ им. Гамалеи разработали вакцину от африканского вируса Ласса, который схож с вирусом Эбола, рассказал в беседе с «Радио 1» микробиолог и глава научного центра Александр Гинцбург. По его словам, вакцину от нового вируса из Центральной и Западной Африки сделали не для местного населения, а для приезжающих на континент специалистов.

Вирус Ласса эндемичен для Центральной и Западной Африки, как и вирус Эбола, который имеет гносеологические корни из того же источника и от которого мы в своё время создали вакцину. Поэтому для ближайшего родственника вируса Эбола — вируса Ласса — вакцина создана по аналогичным принципам, — рассказал Гинцбург.

Новая вакцина, по его словам, является векторной и двухкомпонентной. Гинцбург напомнил, что эффективность вакцины от Эболы составляла 96–99%, и предположил, что препарат от вируса Ласса будет настолько же эффективен.

Созданная нами вакцина от Эболы показала эффективность в районе 95–99%. А вирусы родственные, и вакцина создана по тому же принципу. Так что есть основания предполагать, что и препарат от вируса Ласса будет столь же эффективен, — подчеркнул он.

Министр здравоохранения Франции Диана Этвайн ранее рассказала, что в Уганде зафиксировали вспышку суданского штамма лихорадки Эбола. Отмечается, что пациент с подтвержденным случаем заражения лихорадкой скончался. У зараженного лихорадкой 24-летнего мужчины была высокая температура, диарея, боли в животе, его рвало кровью.