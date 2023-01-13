В Центре Гамалеи начали создавать вакцину от нового штамма COVID «кракен»

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Специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи приступили в работе над вакциной против коронавируса, дающей защиту от новых штаммов, включая «кракен». Об этом в интервью РИА Новости рассказал директор центра Александр Гинцбург. Он отметил, что не знает, как быстро будет распространяться новый вариант, но препарат против него следует создавать незамедлительно.

Да, начали собирать новую вакцину, в виде конструкции начали делать. Она будет против вариантов с буквой Х — XBB и XBВ.1.5 («кракен»). Не знаю, как быстро вариант XBВ.1.5 будет распространяться, но вакцину надо делать быстро, — сказал Гинцбург.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в России зафиксировали первый случай заражения новым субвариантом «омикрона» — «кракеном». Заболевание диагностировали у пациента в Пензенской области.

Пензенский Минздрав после выявления у местного жителя нового штамма коронавируса «кракен» призвал людей избегать массового скопления людей, информация об этом появилась на сайте ведомства. В Минздраве отметили, что наличие у местного жителя коронавирусной инфекции подтвердилось 9 января, когда у пациента уже был закрыт больничный лист.

До этого иммунолог Николай Крючков предупредил, что новый подвариант «омикрона» оказался заразнее предыдущих подвидов. При этом, по словам врача, его симптомы те же: насморк, кашель, общая слабость, температура и боль в мышцах. Также у заболевшего могут возникнуть проблемы с желудком.