В Центральную Россию на следующей неделе придет холодное предзимье Вильфанд: холодное предзимье начнется в центре европейской части РФ на следующей неделе

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В центре европейской России с середины следующей недели начнется новый синоптический сезон предзимье. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, днем температура воздуха не будет подниматься выше плюс пяти градусов. Синоптик подчеркнул, что в 2022 году предзимье наступит «как по расписанию».

С середины следующей недели, числа с 19, начнется уверенное и заметное понижение температуры — и ночи, и дни будут вполне прохладными. В этом году предзимье придет как по расписанию. Этот сезон начинается в четвертой пятидневке октября. Температура днем будет около 5 градусов тепла в Московском регионе, — рассказал Вильфанд.

По его словам, похолодание затронет весь цетр европейской части страны.

Вильфанд также рассказал, что для метеорологов существует не четыре, а шесть сезонов года — первая и вторая части лета, а также предзимье. Подобное деление происходит на основании разницы температур между экватором и полюсом, а также в рамках различия температур между океанами и континентами.

Ранее Вильфанд рассказал, что в начале следующей недели в Москве ожидается дождливая погода. При этом будет относительно тепло — от 9 до 14 градусов со знаком плюс.

При этом ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что приход осенних заморозков в Центральной России в этом году случится на несколько недель позже обычных сроков. Он отметил, что весь октябрь температура воздуха должна быть выше климатической нормы.