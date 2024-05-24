В ЦБ объяснили указ Путина об изъятии активов США в России В ЦБ связали указ о компенсации изъятия активов в США с ответными мерами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Указ президента РФ Владимира Путина о возможности изъятия имущества США на территории России позволит принять меры в тех случаях, если в Соединенных Штатах будут конфискованы российские активы, заявил замглавы Центробанка Филипп Габуния. По его словам, которые передает РБК, регулятор будет действовать «по ситуации».

Указом создан механизм, позволяющий нам воспользоваться им в случае, если будут предприняты какие-то меры в отношении наших активов, — заявил Габуния.

Ранее официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер на брифинге заявил, что США пока не готовы представить решения по конфискации замороженных активов России. По его словам, прогресс по этой части отсутствует, несмотря на принятый закон, который дает президенту США Джо Байдену соответствующие полномочия. При этом Вашингтон продолжает работать по этому вопросу с европейскими партнерами, уточнил представитель Госдепа. Заморозку используют с выгодой для Украины, констатировал он.

До этого газета Financial Times передавала, что Саудовская Аравия и Индонезия активизировали лоббистские усилия, чтобы не допустить конфискации суверенных российских активов в Европе. Эр-Рияд и Джакарта «крайне обеспокоены» сохранностью их средств на Западе, подчеркнул источник издания.