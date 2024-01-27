Названа область, в которой Россия опередила Запад The Telegraph: Россия оставляет Запад позади по производству вооружений

Фото: МО РФ

Россия по производству вооружений оставила Запад позади, пишет британская газета The Telegraph. Издание пришло к выводу, что российские оборонные предприятия после начала военной операции на Украине в несколько раз увеличили производство бронетехники.

Так, с февраля 2022 года производство танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров в России увеличилось на 560%, 360% и 350% соответственно. При этом всего за 2023 год российские предприятия произвели свыше 1,5 тысяч танков и более 2,5 тысяч боевых бронированных машин.

Кроме того, отечественный оборонно-промышленный комплекс приближается к изготовлению 2 млн снарядов в год — это вдвое больше, чем предсказывала западная разведка. Тем временем бывшие торговые центры, пекарни и другая гражданская инфраструктура страны переводится под нужды оружейных заводов.

То, что государство перевело экономику на военные рельсы , отражается и на увеличении военных расходов: с 2,7% ВВП в 2022 году до 6% — или около трети всех госрасходов — в 2024 году. Таким образом Россия опередила все страны НАТО по этому показателю.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что эффективная работа Министерства обороны России и правильная организация деятельности оборонно-промышленного комплекса позволили в разы нарастить выпуск боеприпасов и вооружения в 2023 году. По его словам, за год удалось расширить и модернизировать мощности ОПК, попутно увеличив производительность труда.