В Британии предупредили об ответе России на удары ВСУ по Севастополю Аналитик Меркурис: из-за ударов ВСУ по Севастополю ВС России могут взять Харьков

Фото: МО РФ

ВС России могут взять Харьков, если Вооруженные силы Украины будут использовать американские ракеты ATACMS для ударов вглубь территории РФ, сообщил на своей странице в YouTube британский аналитик Александр Меркурис. По его словам, российские силы продвинутся дальше, чем планировали.

Это заставит русских продвинуться еще дальше, чем они изначально планировали, направить в этот район больше войск и после отражения ударов Украины перейти в наступление и, возможно, взять Харьков, — заявил Меркурис.

ВСУ 23 июня обстреляли Севастополь оснащенными кассетными боевыми частями ракетами американского производства ATACMS. По данным Минобороны РФ, силами ПВО было сбито четыре ракеты, в воздухе над территорией города взорвался один снаряд.

Ранее Минобороны России заявило, что ответственность за трагические события в Севастополе, где погибли мирные жители, несут США. В ведомстве пояснили, что все полетные задачи ракет ATACMS, которыми был нанесен удар по городу, вводятся американскими специалистами, а для корректировки используются данные спутников США. В МО РФ подчеркнули, что Россия не оставит без ответа атаку ВСУ на Севастополь.