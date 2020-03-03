https://static.news.ru/photo/fefca6ca-5d7b-11ea-b808-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минздрав Белоруссии зафиксировали новый случай заражения коронавирусом.

В Беларуси подтвержден лабораторно четвёртый случай наличия коронавируса, — говорится в сообщении Минздрава.

Отмечается, что положительный тест на РНК коронавируса принадлежит гражданину Белоруссии. Он был изолирован из-за тесного контакта с одним из ранее заражённых. При этом тесты ещё двух человек показали предварительные положительные результаты. Сейчас их перепроверяют.

В ведомстве добавили, что все пациенты, находящиеся под наблюдением, чувствуют себя удовлетворительно, включая пациентов с подтвержденным наличием коронавируса. Считается, что они не успели стать переносчиками коронавируса, поскольку он начал выделяться из их организма уже после госпитализации.

Как ранее писал NEWS.ru, в Белоруссии зафиксированы три случая заболевания новым типом коронавируса.