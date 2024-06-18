В Белом море нашли расколовшийся советский пароход «Поморье»

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Участники экспедиции «Помни войну» обнаружили советский пароход «Поморье» на дне Белого моря, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ. Уточняется, что судно разломилось на две части после подрыва на минном заграждении. Экспедиция, в ходе которой обнаружили пароход, была организована Русским географическим обществом.

Участники совместной экспедиции «Помни войну» <...> обнаружили грузопассажирский пароход «Поморье», погибший 22 августа 1941... Судно лежит на глубине 79,5 метра, разломившись на две части. Состояние обломков судна подтверждает версию гибели в результате подрыва на минном заграждении, — говорится в сообщении.

Теперь судно планируют обследовать, а полученные данные занести в портал «Россия — от моря до моря». Он создан для сохранения наследия РФ и памяти моряков, погибших при защите Отечества.

Ранее сообщалось, что машину «Москвич-403», которая выпускалась в 1960-х годах, нашли на дне Невы в Петербурге при обследовании акватории на наличие взрывоопасных предметов. Обнаруженный автомобиль не представляет опасности, сообщили в пресс-службе Северо-Западного главка Росгвардии.