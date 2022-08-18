Белгородский губернатор Гладков сообщил о возгорании на складе боеприпасов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Белгородской области загорелся склад с боеприпасами, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, из сел Тимоново и Солоти эвакуируют жителей, на месте работают оперативные службы.

В районе села Тимоново Валуйского городского округа загорелся склад с боеприпасами. По последним данным, пострадавших нет, жертв нет. Глава округа вывозит жителей сёл Тимоново и Солоти на безопасное расстояние. На месте работают оперативные службы, причина пожара устанавливается, — написал Гладков.

На опубликованных кадрах очевидцев запечатлен момент взрыва. Отчетливо видны языки пламени и столб дыма высотой в несколько десятков метров.

Вечером 18 августа стало известно, что на территории Шебекинского городского округа в Белгородской области были найдены действующие противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток». Местные жители были в срочном порядке эвакуированы из населенного пункта, в настоящее время ведутся работы по обезвреживанию мин.

В начале августа в пяти районах Белгородской области, граничащих с территорией Украины, временно закрыли школы и детские сады. Гладков подчеркнул, что в этой ситуации приоритетным является «вопрос жизни и безопасности здоровья каждого ребенка и каждого взрослого».