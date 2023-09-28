В Белгородской области вступили в бой с ДРГ: как ВСУ атакуют РФ 28 сентября Российские регионы подверглись обстрелам и атакам украинских беспилотников. Подробности нападений ВСУ — в материале NEWS.ru

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские регионы вновь подверглись обстрелам и атакам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Telegram-канал SHOT сообщил, что украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) попыталась прорваться в Белгородскую область. Позднее оперативный штаб Белгородской области заявил, что пограничники совместно с другими силовыми структурами вступили в бой с диверсантами на линии разграничения. За сутки ВСУ 32 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, погиб один человек. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожен украинский беспилотник на подлете к Брянску. Подробности атак ВСУ — в материале NEWS.ru.

Что известно о попытке прорыва ДРГ в Белгородскую область

Telegram-канал SHOT сообщил, что украинская ДРГ попыталась прорваться в Белгородскую область. По информации канала, диверсанты зашли с территории Сумской области к Краснояружскому району. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

SHOT отмечает, что ДРГ проникла на территорию села Теребрено. Канал уточняет, что местные жители прятались в подвалах из-за артиллерийских обстрелов. SHOT сообщает, что некоторых людей эвакуировали в пункты временного размещения.

По данным SHOT, российским пограничникам в ходе боя удалось отбить атаку. Стрельба прекратилась, но угроза от диверсантов пока остаётся. В Краснояружском районе наблюдаются перебои со связью.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

SHOT добавляет, что при отступлении украинские диверсанты подорвались на минном поле и понесли потери. По информации канала, основной бой шёл с пограничниками недалеко от села Теребрено. В результате ДРГ отодвинули обратно от границы на территорию Украины. По пути они также были перехвачены российскими военными.

По данным SHOT, всего в составе ДРГ было восемь диверсантов. По предварительной информации, они разделились на две группы по четыре человека и пытались зайти с разных сторон. Диверсанты были вооружены автоматами Калашникова, американскими гранатами М67, с собой у них также были брикеты со взрывчаткой С-4.

Позднее оперативный штаб Белгородской области опроверг сообщения о заходе украинской ДРГ на территорию региона. Отмечается, что пограничники совместно с другими силовыми структурами вступили в бой на линии разграничения. Также оперштаб опроверг информацию об эвакуации жителей села Теребрено.

По данным оперштаба, утром 28 сентября ВСУ обстреляли населённые пункты Краснояружского района. По повреждениям информация уточняется.

Как ВСУ обстреляли ДНР и Херсонскую область

ВСУ за сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР. По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в результате украинских атак погиб мирный житель в Кировском районе Донецка. Кроме того, повреждения получили шесть жилых домов в Петровском, Кировском и Киевском районах Донецка, а также три объекта гражданской инфраструктуры. Всего ВСУ выпустили 94 боеприпаса.

ТАСС со ссылкой на представителя оперативных служб Херсонской области сообщил, что за ночь ВСУ выпустили 34 снаряда по населенным пунктам региона. Обстрелам подверглись Новая Каховка, Каховка, Крынки, Днепряны, Корсунка, Подстепное. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются.

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Где сбили дрон ВСУ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале заявил, что средства РЭБ уничтожили украинский беспилотник на подлете к Брянску. По его словам, пострадавших и разрушений нет. На месте работают экстренные службы.

Telegram-канал SHOT со ссылкой на собственный источник сообщает, что уничтоженный на подлете к Брянску украинский беспилотник был нацелен на офис компании «Транснефть-дружба». Его обломки упали в районе улицы Уральской. Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

ФСБ задержала работающего на Украину уклониста

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Севастополе россиянина, работавшего на украинскую разведку. По информации ФСБ России, в 2022 году он переехал в одну из стран СНГ в попытке уклониться от мобилизации. После этого мужчина обратился к представителю Главного управления разведки Минобороны Украины и был завербован. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена). Ленинский районный суд Севастополя избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

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