В Белгородской области упали и сдетонировали два украинских БПЛА

Фото: Belgorod Region Governor/via Global Look Press/Global Look Press

Вячеслав Гладков

В Прохоровском районе атаке ВСУ с помощью двух БПЛА самолетного типа подвергся поселок Прохоровка написал в собственном Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его данным, беспилотники противника совершили падение с последующей детонацией.

В результaте первого взрывa зaгорелaсь кровля чaстного домa, тaкже выбиты окнa и посечен фaсaд. Пострaдaвших нет, в доме никто не проживaл. Пожaрные рaсчеты уже прибыли нa место для ликвидaции последствий. Второй беспилотник сдетонировaл рядом с этим же домом, взрывной волной поврежден соседний чaстный жилой дом — посечены фaсaд и зaбор. Никто не пострaдaл, — написал глава региона.

Украинские войска вечером 13 марта дважды обстреляли Грайворон в Белгородской области. В результате атаки ВСУ в городе было частично нарушено электроснабжение. Примерно за два часа до этого Грайворон также попал под обстрел.

В тот же день село Гостищево в Белгородской области подверглось атаке Вооруженных сил Украины. Беспилотник упал в частном жилом секторе и взорвался. Никто из местных жителей не ранен.

За несколько часов до этого Минобороны РФ сообщило об уничтожении беспилотника самолетного типа над Белгородской областью. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.