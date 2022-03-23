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В Белгородской области сообщили о выстреле со стороны Украины

18:05, 23 марта 2022
В Белгородской области сообщили о выстреле со стороны Украины Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что со стороны Украины был произведён выстрел по жилому дому. В каком именно селе произошло ЧП, Гладков не уточнил, однако сообщил, что есть пострадавшие. Для безопасности жителей в двух сёлах Белгородской области — Журавлёвке и Нехотеевке — ввели режим ЧС.

Произошло ЧП — был выстрел со стороны Украины в нашу сторону. Снаряд разорвался в селе, есть пострадавшие. Им сейчас оказывается вся необходимая помощь. <...> Подробности о состоянии здоровья пострадавших сообщу чуть позднее, — сообщил Гладков.

Он также поделился фотографией с места происшествия и поручил заместителю по строительству восстановить дом в сжатые сроки.

Штаб территориальной обороны ДНР ранее сообщил, что силы Народной милиции ДНР сбили две ракеты «Точка-У», выпущенные с территории Украины. Обломки снарядов рассыпались над посёлком Пролетарский и за микрорайоном Зелёный в Макеевке. Кроме того, в ДНР заявили, что осколки выбили стёкла в доме в микрорайоне Зелёный. В результате обстрела начался пожар на поле, которое расположено за микрорайоном.

Ранее в результате обстрела украинскими войсками Васильевки Ясиноватского района ДНР боеприпас ВСУ попал в жилой дом. По меньшей мере два человека погибли. В ходе обстрелов также пострадала пенсионерка 1934 года рождения.

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