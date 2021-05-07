В Башкирии выявили британский штамм коронавируса

https://static.news.ru/photo/0cc680d4-af36-11eb-852e-96000091f725_660.jpg Фото: Andre Penner/ТАСС

В Башкирии медицинские специалисты выявили британский штамм коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 7 мая, рассказала руководитель регионального управления Роспотребнадзора Анна Казак. Её слова передаёт «Интерфакс».

Как подчеркнула Казак, в Башкирии выявлены случаи заражения британским штаммом. Однако никто из заболевших не находится в тяжёлом состоянии. Часть из них уже выписана из больниц по выздоровлении. Выявлением иных штаммов коронавируса в республике занимаются специалисты научно-исследовательского института «Микроб». Им уже отправили 48 проб биологического материала от заболевших.

В Уфе коронавирусом заразились 20 студентов-медиков из Индии.

Из 20 человек 11 выписаны, девять госпитализированы, находятся с лёгкой и средней формой заболевания, — рассказала Анна Казак.

С начала пандемии в Башкирии зарегистрировано 36 042 случая заболевания коронавирусом, за последние сутки — 92. Умерли 464 человека.

В конце апреля появилась информация, что в России формируются две собственные мутации коронавируса — северо-западная и сибирская. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, они не свойственны на данный момент ни одному описанному за границей штамму. Она также добавила, что на тот момент в РФ было зафиксировано более 350 случаев заражения британским штаммом коронавируса и свыше 20 случаев — южноафриканским.

Ранее стало известно, что большая часть новых случаев заражения коронавирусом в России связана с относительно старыми штаммами B.1.317 и B.1.397+. Об этом сообщили учёные Сколковского института науки и технологий и Института проблем передачи информации РАН. Результат их исследования опубликован на virological.org.

На долю основных мутаций приходится 27% и 33% заражений соответственно. Эти разновидности попали в страну ещё весной 2020 года, с тех пор они всё чаще встречаются у заболевших.