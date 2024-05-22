В Бахрейне анонсировали визит короля в Москву BNA: Путин 22 мая проведет в Москве переговоры с королем Бахрейна

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин (справа) и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа

Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа 22 мая прибудет в Москву по приглашению президента России Владимира Путина, сообщило агентство BNA. Отмечается, что монарх проведет переговоры с российским лидером по вопросам двустороннего сотрудничества между странами.

Также лидеры обсудят проблемы в мире и на Ближнем Востоке. Кроме того, лидеры затронут итоги 33-го саммита Лиги арабских государств, проведенного Бахрейном 16 мая.

Ранее Хамад бен Иса Аль Халифа на встрече с замглавы МИД России Михаилом Богдановым попросил дипломата передать Владимиру Путину благодарность за его послание в адрес участников саммита Лиги арабских государств в Манаме. Он также отметил постоянный настрой российского лидера на улучшение связей с арабским миром.

20 марта стало известно, что Владимир Путин провел переговоры с королем Бахрейна. Беседа состоялась по инициативе монарха арабской страны. Он поздравил российского президента с переизбранием и пожелал новых успехов.

До этого в Кремле заявляли, что Россия чрезвычайно обеспокоена эскалацией на Ближнем Востоке и призывает страны региона к сдержанности. Отмечалось, что Москва выступает исключительно за политико-дипломатическое урегулирование.