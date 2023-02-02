В автосалонах России закончились Lada Vesta

Фото: MIT Russia/Twitter.com/Global Look Press

В российских дилерских центрах закончились автомобили Lada Vesta, передает РИА Новости со ссылкой на представителя отрасли. Новые поставки модели ожидаются в марте — апреле.

Производство Lada Vesta приостановили еще весной 2022 года из-за проблем с комплектующими. Модель выпускалась в Ижевске, однако в августе приняли решение о переносе производства в Тольятти. По словам президента компании Максима Соколова, производство модели возобновится в марте. Это будет обновленная версия Lada Vesta NG в комплектации с механической коробкой передач.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров ранее рассказал, что акции бывших активов Nissan в России будут переданы АвтоВАЗу для запуска производства автомобилей «Лада». Он отметил, что автомобили будут выпускаться совместно с зарубежными производителями, но при этом не уточнил, с какими именно. По его словам, достижение соответствующих договоренностей вышло на завершающую стадию.

Ранее днем стало известно, что только 4 из 168 крупных японских компаний приняли решение уйти с российского рынка из-за ситуации на Украине. На сегодняшний день свою деятельность в РФ приостановили автоконцерны Toyota Motor и Nissan Motor, а также производитель шин Bridgestone. Кроме того, компания Fast Retailing объявила о закрытии магазинов одежды Uniqlo.