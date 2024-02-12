ВС РФ сорвали ротацию ВСУ в Запорожье: новости СВО на вечер 12 февраля

Фото: РИА Новости

Боевая работа танка Т-72

Расчет российской РСЗО «Торнадо-Г» сорвал ротацию ВСУ на Запорожском направлении. Минобороны РФ опубликовало кадры этого боя. Украинские военнослужащие попытались произвести ротацию личного состава, воспользовавшись плохими погодными условиями. Перемещения солдат ВСУ заметила воздушная разведка, которая передала координаты цели «кочующему» расчету, отметили в ведомстве.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром 12 февраля, читайте в материале NEWS.ru.

Подразделения ВС России улучшили положение по переднему краю Краснолиманского направления, сообщается в сводке Министерства обороны РФ. По данным ведомства, за последние сутки военнослужащим удалось отразить две штурмовые атаки украинской армии, в результате которых противник потерял до 290 человек убитыми и ранеными.

На Донецком направлении российская армия заняла более выгодные рубежи и позиции. Солдаты ВС РФ отразили по меньшей мере 13 атак ВСУ. За сутки противник потерял до 240 солдат на данном направлении. Также были уничтожены три автомобиля, один танк и две артиллерийские системы M777 производства США.

На Купянском направлении бойцы ВС РФ отразили три штурмовые атаки противника в районах населенных пунктов Тимковка и Синьковка в Харьковской области. Украинская армия потеряла до 60 солдат, два пикапа, а также САУ «Гвоздика».

На Южно-Донецком направлении потери противника оцениваются в 165 человек, отмечается в сообщении Минобороны.

Фото: МО Украины

Залужный опубликовал первое фото после увольнения

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный опубликовал в соцсетях первое фото с момента увольнения. Указом президента страны Владимира Зеленского он был отстранен от должности 8 февраля. На снимке генерал позирует вместе с супругой Еленой Залужной. Пара одета в военную форму.

Экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что Россия добивается целей спецоперации на Украине и США ничего не могут с этим сделать. По его словам, Соединенные Штаты Америки терпят стратегическое поражение не только на Украине, но и на Ближнем Востоке. При этом запасного плана на такой случай у Вашингтона нет, считает аналитик.

Фото: t.me/s/zaluzhnyj Валерий Залужный с женой

Залужному предрекли расправу

Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям Киева Родион Мирошник не исключил, что Залужного физически устранят. Он отметил, что бывший военачальник был глубоко погружен во все процессы и имел прямые связи с высшим военным командованием западных стран.

Российские танкисты разгромили укрепления ВСУ на Купянском направлении

Министерство обороны России показало видео слаженной работы танкистов Т-80, поразивших позиции и укрепления ВСУ на Купянском направлении. В течение нескольких минут были уничтожены объекты украинской армии, расположенные в шести километрах от места ведения огня.

Командир танкового взвода с позывным Калуга рассказал на видео, что на каждый танк устанавливаются специальные экраны для защиты от дронов. Каждая бронемашина получает средства радиоэлектронной борьбы.

Экипажи российских штурмовиков Су-25 нанесли массированный удар по украинским солдатам и замаскированной технике ВСУ на Донецком направлении, сообщило Минобороны РФ. Ведомство показало кадры, на которых Су-25 после удара уходит «змейкой» от ракет, выпущенных из украинского ЗРК.

Экипаж самолета сбросил тепловые ловушки, вышел из зоны поражения и вернулся на аэродром. Летчик с позывным Небо пояснил, что точным ударом был уничтожен опорный пункт ВСУ.

Военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал в своем Telegram-канале видео уничтожения американской гаубицы М777, находящейся на вооружении ВСУ. На кадрах видно, как к замаскированному у позиций противника орудию приближается беспилотник, после чего в небо поднимается столб дыма.

Фото: Павел Львов/РИА Новости

В Днепропетровской области после взрывов вспыхнул энергообъект

После взрывов в Днепропетровской области загорелся энергетический объект, сообщил глава военной администрации региона Сергей Лысак. Он добавил, что в Павлоградском районе без электроэнергии остались 29 тысяч человек. Кроме того, по словам Лысака, в Терновке 10 тысяч жителей не имеют доступа к системе водоснабжения.

Командование ВСУ перебросило лучшие силы для обороны Авдеевки

Командование Вооруженных сил Украины могло перебросить на оборону Авдеевки одну из лучших бригад украинской армии, сообщает Forbes. Издание отмечает, что речь идет о 3-й штурмовой бригаде. Это единственная сухопутная боевая бригада, которая находилась в резерве на востоке Украины.

Фото: МО РФ РСЗО «Торнадо-Г»

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