В Авдеевке нашли след военных США и Польши: новости СВО на вечер 19 февраля

Фото: МО РФ

Российские военные во время зачистки обнаружили в Авдеевке тела военнослужащих с иностранными шевронами, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, речь идет об американских и польских нашивках. Вооруженные силы Украины бросили тела этих бойцов при отступлении, добавил он.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром 19 февраля, читайте в материале NEWS.ru.

Минобороны России сообщило, что на Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и полностью взяли под контроль Авдеевский коксохимический завод. На предприятии укрывались последние группы украинских военных.

За сутки ВСУ потеряли в совокупности до 1065 человек убитыми и ранеными. Кроме того, российские военные уничтожили украинский зенитно-ракетный комплекс SAMP/T производства Франции и сбили 96 украинских беспилотников, отметили в оборонном ведомстве.

ВС России сорвали восемь попыток ротации ВСУ

Подразделения группировки войск «Восток» в течение суток сорвали восемь попыток ротации Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении. Были уничтожены 14 пунктов временной дислокации противника, четыре пункта управления беспилотной авиацией и два полевых склада боеприпасов, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

Сотрудники ФСБ России, военной комендатуры и Росгвардии перехватили британский беспилотник на территории Донецкой Народной Республики, сообщил глава региона Денис Пушилин. По его словам, российским спецслужбам удалось предотвратить теракт. Украинские военные планировали использовать этот дрон для атаки объектов гражданской инфраструктуры.

ФСБ предотвратила теракт против одного из политических деятелей Запорожской области, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы. По данным ведомства, подготовкой нападения занимался гражданин России Виталий Дятленко. Он был завербован Службой безопасности Украины.

Фото: МО Украины

Главу ЛНР отравили фенольными соединениями

Украинские военные в декабре 2023 года отравили фенольными соединениями главу Луганской Народной Республики Леонида Пасечника. Отравление оказалось очень тяжелым, заявил в ходе брифинга Минобороны начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По его словам, Украина применяет токсичные вещества не только в зоне боестолкновений, но и для организации терактов.

Гаврилов предупредил о химпровокациях против ВС России

ВСУ готовят при поддержке США и их союзников опасные химические провокации против российских военных, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Он отметил, что Москва уже сообщала о поставке США Киеву химических веществ, шрапнельных боеприпасов и средств индивидуальной защиты. По словам Гаврилова, российская сторона требует от государств — участников ОБСЕ дать этим действиям оценку.

Российские войска продвинулись на Запорожском направлении

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что глубина продвижения передовых отрядов российской армии на Запорожском направлении составила от 100 метров до 1,5 километра. ВС России взяли под контроль территории близ населенных пунктов Вербовое и Работино, отметил он. Минобороны РФ не комментировало данную информацию.

Эксперты издания The New York Times предположили, что Вооруженные силы России начнут наступление на Угледар после взятия Авдеевки. По их словам, российская армия высвободила силы для активизации наступательных действий с севера. Взятие Марьинки и продвижение ВС РФ в Новомихайловке также создали необходимые условия для наступления на город, говорится в материале.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Пушилин рассказал о взятых в плен в Авдеевке украинских военных

Пушилин заявил, что российские военнослужащие в ходе боев в Авдеевке взяли в плен большое количество украинских солдат. По его словам, солдаты ВСУ были вынуждены сложить оружие, чтобы сохранить себе жизнь.

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин выразил мнение, что вероятной целью в случае попытки нового наступления со стороны Вооруженных сил Украины может стать Крым. Военный эксперт не исключил продолжения попыток ВСУ переправиться через Днепр из Херсона.

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