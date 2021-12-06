В АТОР попросили Мишустина продлить сроки обязательств перед туристами

На год продлить сроки исполнения обязательств перед туристами по закрытым для россиян странам попросила премьер-министра РФ Михаила Мишустина Ассоциация туроператоров России (АТОР). Открытое письмо в адрес главы правительства опубликовано на сайте организации.

Со всей ответственностью мы заявляем, что для стабильно работающей отрасли необходима лишь отсрочка обязательств ещё на один год, — говорится в письме.

В АТОР напомнили, что особые правила возврата средств за туры, отменённые в результате пандемии коронавируса, прекращают своё действие 31 декабря 2021 года. В ассоциации полагают, что за этим последует волна судебных исков, что заблокирует работу сотен компаний, причём не только операторских.

Рухнет вся агентская сеть. Если допустить такую ситуацию, российский туристический рынок столкнётся с угрозой, которая ударит по нему сильнее, чем сама пандемия. Продление отсрочки позволит туроператорскому сообществу постепенно рассчитаться и с оставшимися туристами, — пишут туроператоры.

В АТОР убеждены, что избежать глобальных проблем в отрасли может только отсрочка обязательств на год. Такого мнения, по словам авторов письма, придерживаются и в Ростуризме. Сейчас операторы не могут предложить равноценную поездку или вернуть деньги примерно 200 тысячам человек. Полноценно работать компании не могут из-за большого числа закрытых туристических направлений, а открытые направления не позволяют сформировать достаточные для расчётов со всеми туристами резервы. По оценке туроператоров, долг перед клиентами сейчас составляет более 10 млрд рублей.

В АТОР подчёркивают, что с февраля в правительство было направлено 9 официальных обращений, призванных привлечь внимание к проблеме.

В настоящее время у нас нет подтверждения, что к ней отнеслись с должной серьёзностью и работают над поиском оптимального решения, — говорится в письме.

В июле 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, по которому туристы, чьи туры были аннулированы из-за пандемии, смогут вернуть деньги в полном объёме или перенести поездку до 31 декабря 2021 года.

Ранее руководитель АТОР Майя Ломидзе раскритиковала предложение члена Совфеда Владимира Круглого приостановить авиасообщение с Египтом, чтобы не допустить проникновения в Россию нового штамма «омикрон». По словам Ломидзе, вопрос находится в компетенции Роспотребнадзора, МИД и других ведомств