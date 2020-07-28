В Астраханской области вывели белый арбуз с привкусом лайма

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Селекционеры Астраханской области вывели новый сорт арбуза. Он отличается белой мякотью и вкусом, напоминающим лайм.

Путь к новому виду привычной ягоды был долгим — 15 лет. Работа была сложной, с большим количеством скрещиваний и опылений. Однако результат оказался «очень вкусным», сообщил директор селекционно-семеноводческого предприятия «Мастер семя» Артём Соколов.

Новый сорт стал очередным пополнением в радужном семействе сортов. В коллекции специалистов уже есть жёлтый и оранжевый арбузы, передаёт РИА Новости. Причём на семена этих двух видов «спрос в последние два-три года увеличился в десятикратном размере», отметил селекционер.

Новый сорт арбузов весит в среднем три килограмма, имеет круглую гладкую форму, желтоватую корку без привычного рисунка и белую мякоть с мелкими тёмными семечками.

По вкусу он сочный, с кислинкой, напоминающей лайм, только сладкий. В нём высокое содержание сахара, — рассказал Соколов.

Он уточнил, что сейчас новый сорт проходит государственное сортоиспытание. Предполагается, что ближе к зиме он будет включён в государственный реестр. После этого предприятие планирует начать реализацию семян. Таким образом, на прилавках белые арбузы можно будет увидеть уже летом 2021 года.

Теперь селекционеры собираются вывести арбуз с зелёной мякотью, на это может потребоваться ещё несколько лет.

Ранее, как писал NEWS.ru, доктор биологических наук Вадим Попович рассказал об ухищрениях, на которые иногда идут продавцы, чтобы арбузы казались более спелыми.