В Ассоциации аптек оценили вероятность повышения цен на 20% Фармацевт Преснякова: аптеки не собираются поднимать цены на лекарства

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Аптечные пункты не грозятся поднимать цены на лекарства, а предупреждают о том, что предложение депутатов «Справедливой России» об ограничении маркетинговых бонусов в аптеках требует доработки и обсуждения с отраслевым сообществом, заявила NEWS.ru директор Ассоциации независимых аптек Виктория Преснякова. По ее словам, идея парламентариев приведет лишь к повышению цен, а самим россиянам не нужно бежать в аптеки и закупаться лекарствами по нынешним ценам.

Закупаться лекарствами по нынешним ценам однозначно не стоит. Мы будем работать с Госдумой, будем продолжать работу всем сообществом. Аптеки не собираются повышать цены. Законопроект еще только обсуждается и, надеюсь, не будет принят. Тем более 40 % рынка лекарств относятся к ЖНВЛП, а цены на эти лекарства регулируются государством и ни в каком случае не будут повышаться, — сказала Преснякова.

Она пояснила, что под маркетинговыми бонусами депутаты «Справедливой России» имеют в виду маркетинговые контракты, которые включают фармацевтическую услугу , а именно продвижение препарата, обучение фармацевта, выкладку, возможные акции в аптеках и другое.

В начале мая депутаты «Справедливой России» внесли законопроект об ограничении маркетинговых бонусов в аптеках. В пояснительной записке к документу указано, что с конца февраля 2022 года размер платы за услуги по продвижению лекарств в аптечных сетях увеличился на сумму до 30% от объема продаж конкретного препарата. Такими бонусами производители стимулируют провизоров в аптеках советовать покупателям продукт конкретного производителя. На фоне этого законопроекта владельцы аптек заявили, что намерены увеличить на 20% цены на препараты, не входящие в список жизненно важных.

Ранее депутат Госдумы Айрат Фаррахов выступил с предложением экономить на закупке лекарств, предложив разделить риски и оплачивать инновационные препараты, вышедшие на рынок, лишь в случае их эффективности. В случае неэффективности препарата производитель не получит оплату и должен будет возместить объем потраченного на терапию лекарства.