В Артемовске рассказали, как ВСУ поджигали дома для съемки видеосюжетов Военные Украины намеренно поджигали дома в Артемовске для съемки видеосюжетов

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Жительница Артемовска, эвакуированная из города, рассказала, что украинские военные умышленно поджигали дома в городе с целью создания видеосюжетов, передает РИА Новости. Одним из таких домов стало историческое здание, пережившее Великую Отечественную войну.

У нас было красивое старинное здание, там магазин «Алло» находился, и его специально подпалили, чтобы снять красивое видео. И журналисты приходили, снимали видео. Потом на следующий день приехали новые журналисты, это здание опять подожгли, — сообщила женщина.

Она добавила, что дом был построен до начала Великой Отечественной войны. По ее словам, здание выстояло даже во Вторую мировую войну, однако сейчас у него не сохранились даже фасады.

Ранее Пушилин сообщил о своем визите в Артемовск. Он рассказал, что отступая из Артемовска, украинские военные подорвали здание городской администрации. По мнению Пушилина, для восстановления города из руин потребуется много работы.

В свою очередь командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский назвал ситуацию в Артемовске сложной, но контролируемой для ВСУ. Он рассказал, что бои носят жесткий характер с обеих сторон. По его данным, со стороны ВС РФ сейчас работают спецназовцы и десант.