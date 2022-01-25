В Аравийском море прошло совместное российско-китайское военное учение

В Аравийском море прошло совместное российско-китайское военно-морское учение «Мирное море — 2022». Как сообщило Минобороны России, в рамках учения моряки России и Китая отработали досмотр и освобождение условно захваченного грузового судна. После завершения учений отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) продолжил выполнять задачи по плану дальнего похода.

От российской стороны в учениях принял участие отряд кораблей ТОФ в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера «Варяг», большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Трибуц» и большого морского танкера «Борис Бутома». Военно-морские силы (ВМС) Китая представляли ракетный эсминец «Урумчи» и корабль комплексного снабжения «Тайху».

В ходе учений моряки отработали освобождение и досмотр условно захваченного судна. Также на манёврах военные моряки осуществили передачу с помощью палубного вертолёта Ка-27ПС морской авиации ТОФ «раненого» человека с БПК «Адмирал Трибуц» на эсминец «Урумчи».

После окончания совместных учений российские корабли продолжили выполнять задачи по плану дальнего похода. Ранее они приняли участие в российско-индийских военно-морских учениях PASSEX и российско-ирано-китайских военно-морских учениях CHIRU 2022.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в январе — феврале Военно-морской флот России проведёт серию учений, в которых задействует более 140 боевых кораблей. Учения будут проходить не только в акваториях морей, прилегающих к территории России, но и в оперативно важных районах Мирового океана. Отдельные манёвры ВМФ проведёт в Средиземном, Северном и Охотском морях, а также в Атлантике и Тихом океане.