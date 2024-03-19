В Амурскую область после инцидента на шахте вылетел вертолет МЧС России

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press

Из Хабаровского края в Зейский муниципальный округ Амурской области вылетел борт Ми-8 чрезвычайного ведомства с 13 спасателями МЧС России и специальным оборудованием, сообщило ведомство в Telegram-канале. В штреке одного из крупнейших в РФ золотодобывающих комбинатов произошел обвал горных пород, пишет пресс-служба МЧС. По данным министерства, под завалами могут находиться 13 человек.

Ранее стало известно, что группа спасателей разреза направилась по вентиляционному уклону. Они попытаются установить связь с шахтерами, ведется механизированная расчистка площадки. Всего на место обвала будут работать 25 специалистов и четыре единицы техники МЧС.

Ранее после обвала в нефритовой шахте из-за оползня в Мьянме пропали без вести около 80 человек. До этого в восточной провинции Конго Южная Киву из-за многодневных проливных дождей произошло обрушение сразу на трех золотых рудниках. В момент трагедии в шахтах на глубине 50 метров находились более 50 человек, из которых никто не выжил. Кроме того, не менее 12 человек стали жертвами обвала шахты по добыче мрамора на северо-западе Пакистана. Их тела и еще шесть пострадавших нашли спасатели. Без вести пропали еще не менее девяти шахтеров.