В спецназе «Ахмат» объяснили, почему не захватили ни одного наемника НАТО Алаудинов: ВСУ не позволяют наемникам из стран НАТО попасть в плен

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Бойцы спецназа «Ахмат» на Кременском участке фронта в Донбассе

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов написал в Telegram-канале, что его бойцы не захватили наемников из стран НАТО, так как украинские военные не дают им попасть в плен и не оставляют их тела. По его словам, это связано с тем, что «солдат удачи» может рассказать много всего интересного.

Пленных наемников пока нет. Потому что за жизнь одного наемника все ВСУ концентрируются неимоверно. Не оставляют они их тела и тем более не позволяют попасть в плен. Пленный наемник расскажет очень много интересного, — объяснил Алаудинов.

По его словам, если бы бойцы «Ахмата» взяли в плен иностранного наемника, то они не стали бы нарушать своих принципов и ликвидировать его. Однако в случае с явными фашистами, которые убивали женщин и детей, нет никаких причин договариваться о сдаче в плен, подчеркнул Алаудинов. Он добавил, что чеченский спецназ будет воевать с ними до логического завершения боя.

Ранее экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что многие иностранные наемники начали массово бежать с передовой. По его словам, на Украине остались только польские «солдаты удачи».

Эксперт связывает участившиеся случаи дезертирства с отсутствием успехов у Вооруженных сил Украины. Он отметил, что в будущем подобное развитие ситуации еще сильнее расколет армию страны. При этом Макгрегор отметил, что моральный дух падает и среди бойцов ВСУ.