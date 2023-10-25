В «Аэрофлоте» опровергли задержание бортпроводника под наркотиками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Информация, распространяемая рядом Telegram-каналов о задержании сотрудника «Аэрофлота», содержит недостоверные сведения, рассказали NEWS.ru в пресс-службе авиакомпании. Отмечается, что работник был остановлен сотрудниками полиции 24 октября в рамках проверочных мероприятий и был отпущен.

24 октября, находясь в аэропорту вне рабочего времени, он был остановлен сотрудниками полиции в рамках проверочных мероприятий, после которых был отпущен. О нахождении в якобы неадекватном состоянии пресс-службе ничего не известно, — сообщили в «Аэрофлоте».

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил о задержании старшего бортпроводника «Аэрофлота» Дениса Федосеева в аэропорту Шереметьево. По информации канала, он мог находиться под действием наркотиков. Как пишет SHOT, ссылаясь на собственные источники, 35-летнего Федосеева остановили ночью в зале прилета терминала B с признаками наркотического опьянения, его доставили в отдел полиции в аэропорту, однако позже отпустили домой. Сейчас, по данным канала, идет проверка: выясняется, с какого рейса Федосеев прилетел в Москву в таком виде. При этом SHOT уточняет, что задержанный бортпроводник является сыном бывшего игрока и тренера по мини-футболу, основателя МФК «Норильский никель» Дмитрия Федосеева.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.