Появилось фото подбитого танка Leopard шведской модификации Рожин показал фото подбитого в зоне СВО танка Leopard шведской модификации

Фото: Daniel Karmann/dpa/picture-alliance/ТАСС

Российские военные уничтожают немецкие танки Leopard в зоне СВО в таких количествах, что их уже перестают подсчитывать, заявил в своем Telegram-канале военный аналитик Борис Рожин и опубликовал подорванный на мине Leopard 2A5 шведской модификации. Бронемашина была уничтожена на Запорожском направлении, уточнил он.

«Леопардов» уже уничтожено столько, что их давно уже перестали подсчитывать и они уже идут фоном, как обычные уничтоженные Т-64, Т-72 и Т-80, — отметил аналитик.

При этом такая тенденция не касается других переданных Украине бронемашин, заметил он. По его словам, некоторый интерес у бойцов в зоне СВО сохраняется к танкам M1 Abrams и британским Challenger 2, которые не так часто встречаются на полях сражений.

Ранее первый зампред Законодательного собрания Новосибирской области, создатель и первый командир добровольческого отряда «Вега» Андрей Панферов рассказал об уничтожении танка Abrams в зоне СВО. По его словам, сделали это военнослужащие из новосибирской бригады спецназа. Министерство обороны РФ подтвердило эти сведения, уточнив, что удар нанес экипаж Т-72Б3.