«Ужас в том, что он наркоман»: Кеосаян о «старом знакомом» Зеленском Кеосаян вспомнил о Зеленском до поста президента Украины

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Российский телеведущий Тигран Кеосаян вспомнил, что до должности президента Владимир Зеленский даже не знал украинского языка. Еще одна подробность прошлого главы государства — наркотики, о чем режиссер рассказал в выпуске «Новых русских сенсаций» на телеканале НТВ.

Я его знал хорошо. Он русский-русский. Это же как надо было... Он два года назад не знал украинского. Ну это болезнь. <...> Абсолютное отсутствие оценки себя. <...> Ужас в том, что он наркоман. Это в корне другая схема, — заявил Кеосаян.

Вместе с тем телеведущий оценил возможность переговоров между Россией и Украиной. По его словам, диалог может быть начат, однако его главной темой должна быть полная капитуляция Киева.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия всегда стремилась к тому, чтобы завершить конфликт с Украиной мирным путем. По его словам, Москва и сейчас готова к диалогу с Киевом. Начнутся ли эти переговоры, зависит исключительно от позиции Украины.

Президент добавил, что на переговорах в Стамбуле России и Украине удалось договориться о параметрах мирного соглашения. Представитель Киева Давид Арахамия тогда заявил, что позиция Запада, и в частности экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона, вынудила завершить диалог, напомнил Путин.