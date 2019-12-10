https://static.news.ru/photo/c15e14ce-1b9b-11ea-85cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viktor Pogontsev/Russian Look

Заведующие отделениями, уволенные вместе с уволенные вместе с бывшей заведующей филиалом роддома при ГКБ им. Спасокукоцкого Мариной Сармосян, заявили о том, что их вынудили написать заявления об уходе.

Ранее сообщалось, что от рук гинекологов и акушеров, находившихся в подчинении у Сармосян, пострадали четверо новорождённых, один из которых умер, второй не выходит из комы несколько месяцев. По имеющейся информации, к роженицам применяли запрещённый в России метод Кристеллера — выдавливание ребенка локтем или предплечьем из живота матери. СМИ сообщали, что в учреждении не приветствовали проведение операции кесарева сечения и гордились статистикой естественных родоразрешений, пишет «Газета.Ru».

Ирина Осадчева, занимавшая пост заведующей послеродовым отделением заявила, что ей неизвестно о применении в роддоме приёма Кристеллера и сама она всегда руководствовалась интересами роженицы при принятии решения о проведении операции.

На меня и ещё на нескольких опытных акушеров в этом вопросе давить было бесполезно. Если мы видели, что у пациентки есть показания к операции, то проводили кесарево сечение... Я не хочу в этой истории с уголовным делом вставать ни на чью сторону, но мы с моими коллегами не понимаем, за что были уволены, — сказала Осадчева.

По словам уволившихся медиков, 6 декабря их всех позвал главврач и велел написать заявления об увольнении по собственному желанию. В противном случае, как они утверждают, им пригрозили увольнением по статье. Осадчева подчеркнула, что намерена бороться за своё рабочее место. А некоторые из её коллег отозвали заявления об уходе и сообщили в полицию, что их принудили к увольнению.

В Депздраве Москвы прокомментировали сложившуюся ситуацию и пояснили, что внутренняя проверка в учреждении выявила ненадлежащее исполнение своих обязанностей как арестованной Сармосян, так и всеми заведующими отделений, но в то же время считают, что избранная в отношении Сармосян мера пресечения является слишком суровой.

Как писал NEWS.ru ранее, Савёловский суд Москвы отправил на два месяца в СИЗО бывшую заведующую филиалом родильного дома ГКБ имени Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян. После того как на её работу пожаловались пациенты учреждения, медик стала фигурантом уголовного дела о халатности.