Уводил от домов: командир упавшего Ту-22М3 оставался на борту до последнего

Фото: t.me/VVV5807

Командир потерпевшего крушение на Ставрополье бомбардировщика Ту-22М3 катапультировал сослуживцев и до последнего оставался в кабине, чтобы увести самолет от жилых домов. Что известно о крушении Ту-22М3 в Ставропольском крае?

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По информации Telegram-канале Mash, командир экипажа бомбардировщика Ту-22М3, потерпевшего крушение в Ставропольском крае утром 19 апреля, до последнего оставался в кабине. Согласно данным источника, летчик принудительно катапультировал помощника, штурмана-навигатора и штурмана-оператора, а сам старался увести самолет подальше от жилых домов.

«Когда система отказала, командир экипажа принудительно катапультировал помощника, штурмана-навигатора и штурмана-оператора. Сам остался в кабине и до последнего уводил бомбардировщик от жилых построек», — пишет Mash.

Telegram-канал добавляет, что предварительной причиной крушения Ту-22М3 в Ставропольском крае стала потеря тяги одного из двигателей после подрыва гидросистемы и пожара.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

Что известно о крушении Ту-22М3 на Ставрополье

О крушении самолета на Ставрополье рано утром сообщил глава региона Владимир Владимиров. Позднее губернатор заявил, что были обнаружены двое летчиков с разбившегося самолета. Их оперативно доставили в больницу.

«Найдены двое летчиков с самолета, который упал в Красногвардейском округе. Они живы, везем в больницу. На место происшествия выехали все службы», — писал он в своем Telegram-канале.

Также Владимиров докладывал, что с места происшествия эвакуирован еще один летчик, а поиски четвертого члена экипажа продолжаются. Спустя некоторое время он сообщил, что третий член экипажа погиб, а четвертый летчик еще не обнаружен.

Фото: t.me/VVV5807

«Получены уточненные данные по происшествию с российским военным самолетом в Красногвардейском округе. К глубокому сожалению, третий член экипажа погиб. Выражаю соболезнования его родным и близким. Поиски четвертого летчика продолжаются», — писал Владимиров.

Минобороны России эти данные не комментировало. В ведомстве сообщили, что в Ставропольском крае потерпел крушение стратегический ракетоносец Ту-22М3 ВКС России после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования. В МО РФ отметили, что, по предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность.

«По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность», — подчеркивалось в сообщении пресс-службы ведомства.

Как уточняется, самолет упал в безлюдной местности, на земле разрушений не зафиксировано. Согласно предварительной информации, боекомплекта на борту воздушного судна в момент крушения не было.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил в разговоре с NEWS.ru, что Ту-22М3 упал над Ставропольем из-за проблем с электропроводкой или неполадок в двигателях. Он не исключил, что одной из причин выхода из строя оборудования является длительная эксплуатация Ту-22М3. Минобороны России эти данные не комментировало.

Российский самолет на Ставрополье сбила Украина?

Агентство «РБК-Украина» со ссылкой на источник сообщало, что крушение бомбардировщика Ту-22МЗ в Ставропольском крае является результатом операции Главного управления разведки Минобороны Украины. В материале СМИ заявляется, что это первый самолет стратегической авиации, который ВСУ смогли сбить во время полета. Кроме того, об уничтожении Ту-22М3 в своем Telegram-канале заявил командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук. По его словам, самолет сбили зенитные ракетные подразделения.

Минобороны России эти данные не комментировало, информация не имеет подтверждения. В то же время Telegram-канал «Война с фейками» отмечает, что у Украины не было никакой возможности сбить Ту-22М3 в Ставропольском крае.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ту-22М3

«Самолет упал на расстоянии более 400 километров от линии фронта. ВСУ просто не имеет зенитно-ракетных комплексов, которые могут поражать цели на таком расстоянии. ЗРК Patriot, самая дальнобойная система ПВО украинской армии, может поражать воздушные цели на максимальном расстоянии 120–150 километров. Из всех ЗРК в мире на 400 километров может стрелять только российский С-400, которого, естественно, у Украины нет», — подчеркивается в соответствующей публикации.

Аналогичной позиции придерживается Telegram-канал «Грантоед.by». Как отмечает источник, видео падения Ту-22М3 на Ставрополье подтверждает, что самолет не был сбит, поскольку падал целым, с возгоранием в задней части.

«Тем не менее для более красивой „перемоги“ представители ГУР добавили, что благодаря сбитию Ту-22М3 экипаж второго бомбардировщика, якобы выходящего на пуск ракет по военным объектам Украины, принял решение развернуть самолет и отказаться от удара», — пишет канал.

Анатолий Матвийчук также уверен, что ВСУ не могут быть причастны к падению Ту-22М3 на Ставрополье. По его словам, самолет является неуязвимым для ПЗРК вероятных диверсантов. Собеседник напомнил, что регион находится слишком далеко от зоны СВО для ЗРК ВСУ. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«ВСУ не могут быть причастны к падению Ту-22М3, так как это Ставропольский край. А Ту-22М3, насколько я знаю, летают на такой высоте, куда ни один ЗРК ВСУ не достанет — слишком далеко от зоны СВО, тем более глубоко в российском тылу, не говоря уже про ПЗРК. Так что версию о диверсии ВСУ я бы исключил полностью», — заявил венный эксперт в беседе с NEWS.ru.

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