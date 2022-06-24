«Увидев военных, попытались их тут же качать на руках» 24 июня 1945 года в Москве был проведен первый парад Победы, в котором приняли участие сводные полки всех советских фронтов и военно-морского флота

Фото: Mil.ru

Парад Победы на Красной площади 24 июня 1945 года

Вторая мировая война закончилась для СССР 9 мая 1945 года. Но советское руководство понимало, что победу в такой войне надо заканчивать торжественным действием — парадом. Он должен был одновременно символизировать величие самой Победы и Советской армии, которая её принесла.

Нам нужен особый парад

Май 1945 года воспринимался по-особенному празднично в советской столице. В городе царила предпраздничная атмосфера — 2 мая жители Москвы узнали, что взят Берлин. Люди всё чаще собирались на Красной площади. Предвкушение победы в войне буквально чувствовалось в воздухе.

И вот в один из дней начальник генерального штаба РККА генерал Алексей Антонов и его заместитель генерал Сергей Штеменко неосторожно решили проехать до своих кабинетов в Кремле через Спасские ворота. Там они немедленно застряли, окруженные толпой восторженных жителей, которые, увидев военных, попытались их тут же качать на руках. Какая-то секунда — и ноги начальника Генштаба уже мелькали в воздухе. По воспоминаниям Штеменко, он сидел в автомобиле, дрожа от страха и прижимая к себе пузатые портфели, набитые секретными бумагами. Кремлевской охране с трудом удалось «изъять» из ликующей толпы двух высокопоставленных советских генералов.

Советское руководство прекрасно понимало, что необходимо отметить победу в завершившейся войне. Иосиф Сталин, по воспоминаниям Штеменко, 15 мая, уже через неделю после подписания Акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил, поручил ему и работникам Генштаба продумать и доложить соображения о параде Победы.

При этом Сталин настаивал на двух моментах. Первый — парад должен быть особым, в нём должны участвовать представители всех фронтов и родов войск. И второй — до парада необходимо дать в Кремле торжественный обед.

24 мая «черновик» парада был готов и представлен Сталину. Он им, в принципе, был доволен. Но сроки его не устраивали категорически — никаких двух месяцев подготовки, надо уложиться в один. Сталин же и предложил две особенности парада. Во-первых, на него надо вынести гитлеровские знамена и повергнуть их к ногам победителей. Во-вторых, принимать парад будет маршал Георгий Жуков, а командовать им — маршал Константин Рокоссовский.

Фото: Yevgeny Khaldei /Voller Erst/dpa-Zentralbild/Global Look Press На снимке изображен маршал Георгий Жуков, начальник Генерального штаба Красной армии, на белом коне на праздновании победы над Гитлером и нацистской Германией

На этой же встрече генералы обсудили с главой СССР состав сводных полков, которые будут представлять все виды вооруженных сил. Было решено, что Знамя Победы, которое было водружено над Рейхстагом, доставят из Берлина и поставят его во главе парада. Что в сводных колоннах фронтов пронесут 36 боевых знамен наиболее отличивших соединений и частей фронта.

Тогда же была определена численность сводных полков, которые по мере формирования увеличили свои ряды: с 1059 человек их довели до 1465 человек. К участию в параде, по словам Штеменко, также привлекались военные академии, военные училища и войска Московского гарнизона. Конечная численность участвовавших в параде войск составляла 35 325 человек, в число которых входили 24 маршала и 249 генералов Советского Союза.

Подготовка

Проблем с организацией парада было множество. Надо было быстро пошить десятки тысяч комплектов парадной формы. Потом надо было согласовать дизайн штандартов фронтов и соединений, которые будут нести во время парада. На это ушло несколько недель.

В конечном счете пришли к следующему варианту. На вертикальное дубовое древко с серебряным венком, обрамлявшим золотую пятиконечную звезду, крепился горизонтальный металлический штырь с «золотыми» шпилями на концах. На нем подвешивалось двустороннее алое бархатное полотнище штандарта, окаймленное золотой узорчатой ручной вязью и наименованием фронта. По сторонам спадали отдельные тяжелые золотые кисти. Главными подрядчиками по их пошиву определили художественные мастерские Большого театра.

Нести эти штандарты должны были лучшие из лучших фронтовики. Однако была одна большая проблема — весил он более 10 килограмм. Нести такую тяжесть на вытянутых руках более пяти минут не представлялось никакой возможности. Поэтому к штандарту оперативно разработали специальную портупею с кожаным «стаканом», в котором крепилось древко штандарта. Решив эту часть парада, организаторы приступили к муштровке участников.

Фото: Russian Look/Global Look Press Парад Победы на Красной площади 24 июня 1945 года

Начиная с 10 июня в Москву стали прибывать поезда с участниками парада. Немедленно начались тренировки на Центральном аэродроме им. Фрунзе, располагавшемся на Ходынском поле и закрытом в 2003 году. Гоняли людей беспощадно, по шесть-семь часов муштры. Всё-таки времени оставалось мало — две недели и накладки и осечки на Параде Победы не предусматривались по определению.

Безусловно, вставал вопрос, как будет организовано начало парада. Так как два маршала, которые отвечали за командование парадом, — Жуков и Рокоссовский — были в прошлом кавалеристами, их не нужно было учить езде. Коней подобрали быстро. Жукову достался Кумир светло-серой масти, а Рокоссовскому — вороной масти по кличке Полюс.

Предстояло ещё решить вопрос с фашистскими знаменами. Из Германии их доставили около 900 штук. Из этого числа специальная комиссия отобрала 200 знамен и штандартов, которые были потом переданы под охрану управлению военного коменданта Москвы. Перед парадом их вручили специальной роте «носильщиков».

Фото: Yevgeny Khaldei /Voller Erst/dpa-Zentralbild/Global Look Press Гитлеровские знамена и повержение их к ногам победителей

Их тренировка, как и у всех, началась 10 июня. Но организаторы столкнулись с проблемой — должной муштровки добиться никак не удавалось. Поэтому часть участников парада была заменена бойцами 3-го полка дивизии имени Ф. Э. Дзержинского.

Нас муштровали как новобранцев, гимнастерки не просыхали от пота. Но нам было по 20–25 лет, и огромная радость победы легко брала верх над усталостью. Занятия шли на пользу, и мы искренне благодарны были ребятам-дзержинцам, — вспоминал после один из участников парада.

За три дня до парада 21 июня маршал Жуков «принимал работу» роты «носильщиков». Он остался ею доволен. Однако он остался недоволен уровнем строевой подготовки караула Знамени Победы, поэтому его решили не выносить на парад.

Наконец, 22 июня за подписью Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза Иосифа Сталина был издан приказ № 370, в котором определялось, кто пройдёт Парадом Победы по Красной площади, и руководство парада.

Парад

Утром 24 июня шел дождь. К 9 утра трибуны у Кремлевской стены были заполнены советской верхушкой — депутатами Верховного Совета, академиками, иерархами РПЦ, главами наркоматов, зарубежными дипломатами и гостями. Наконец, в 9 часов 45 минут члены Политбюро ЦК ВКП во главе со Сталиным поднялись на мавзолей. Старт параду был дан.

В 10 утра маршал Жуков выехал на коне на Красную площадь и стал объезжать построенные войска, поздравляя их с победой над Рейхом. Войска отвечали торжественным «Ура!». После чего Жуков поднялся на мавзолей и уже оттуда ещё раз поздравил советский народ и Советскую армию с победой над фашистами.

Фото: Russian Look/Global Look Press Парад Победы. Иосиф Сталин и Георгий Жуков на трибуне мавзолея

Сразу же после этого был сыгран гимн СССР, раздалось 50 артиллерийских салютных залпов и маршал Рокоссовский открыл марш победителей. Полки проходили перед трибунами в следующем порядке: с севера на юг, с Карельского фронта, который открывал парад, и до самого южного, 3-го Украинского. Замыкал шествие сводных полков сводный полк Наркомата военно-морского флота во главе с вице-адмиралом Владимиром Фадеевым.

Сразу же после этого начали бить барабаны. Под их бой вперед выступила рота «носильщиков» с 200 нацистскими штандартами. Строевым шагом её шеренги прошли к мавзолею, у которого были сооружены два деревянных помоста, к основаниям которых бросались знамена рейха.

Фото: Yevgeny Khaldei /Voller Erst/dpa-Zentralbild/Global Look Press Гитлеровские знамена, поверженные к ногам победителей

После этого на Красную площадь вышли части Московского гарнизона, а после них сводный полк Наркомата обороны, слушатели военных академий и курсанты военных училищ. Замыкали это шествие воспитанники суворовских училищ и сводная кавалерийская бригада. Сразу же после них начался парад техники — зенитных дивизионов, танков, артиллерии. И завершился Парад Победы шествием сводного военного оркестра.

Он длился чуть более двух часов — 122 минуты. Но по воспоминаниям большинства свидетелей, включая иностранных, они просто не заметили, как пролетело это время. Из-за дождя пришлось отменить пролет военной авиации и шествие советских граждан. Но так парад вышел даже лаконичнее.

Впрочем, на этом праздник не закончился. Страна отмечала окончание страшнейшей войны в своей истории. Повсюду играли оркестры. А вечером в 23 часа начался праздничный салют. Окончание праздничных мероприятий наступило 25 июня в Большом Кремлевском дворце, в котором состоялся прием в честь участников Парада Победы.