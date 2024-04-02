«Утвержден госкорпорацией»: Роскосмос принял эскизный проект РОС Роскосмос утвердил эскизный проект Российской орбитальной станции

Роскосмос утвердил эскизный проект Российской орбитальной станции, сообщили ТАСС в госкорпорации. РОС, которую разрабатывает Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия», призвана стать базой отечественной пилотируемой космонавтики после завершения работы Международной космической станции.

Эскизный проект Российской орбитальной станции получил положительное заключение и был утвержден госкорпорацией Роскосмос, - говорится в сообщении.

До этого российский космонавт Олег Кононенко стал командиром Международной космической станции. Астронавт Европейского космического агентства датчанин Андреас Могенсен передал россиянину символический ключ от станции, после чего экипаж традиционно ударил в корабельный колокол.

28 февраля бывший космонавт, генконструктор РКК «Энергия» Владимир Соловьев заявил, что из-за устаревания конструкции МКС российским космонавтам приходится часто заниматься ремонтом. По его словам, сейчас на ремонт уходит до 50% рабочего времени.

Еще ранее Соловьев сообщал, что на МКС «есть ряд элементов, которые серьезно затронуты повреждениями и выходят из эксплуатации», и что с 2025 года системы станции начнут отказывать лавинообразно. Затраты на дальнейшее финансирование участия РФ в МКС в 2025–2031 годах Соловьев оценил в 10–15 млрд рублей. Эту сумму он назвал слишком большой и предложил отказаться от участия в программе, сосредоточившись на создании национальной орбитальной станции.