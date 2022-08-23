Utair выкупила у «СберЛизинга» самолеты после санкций Зампред «Сбера» Попов: Utair выкупила у «СберЛизинга» самолеты после санкций

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

После введения западных санкций авиакомпания Utair выкупила у «СберЛизинга» самолеты и большую часть вертолетного парка, передает ТАСС со ссылкой на зампредседателя правления банка Анатолия Попова. По его словам, компания не обращалась к Сбербанку за пересмотром условий, график погашения соблюдается.

Со стороны Utair не было запросов о пересмотре условий кредитов, график погашения соблюдается. После введения западных санкций Utair выкупил все самолеты и большую часть вертолетного парка у «СберЛизинга», — сказал он.

Ранее Евросоюз с 14 июня отключил от системы SWIFT Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк (МКБ). Данная ограничительная мера предусмотрена пакетом антироссийских санкций. В Сбербанке заявили, что режим работы останется обычным, а отключение от SWIFT не поменяет ситуацию с международными расчётами.

В апреле стало известно, что министерство торговли США наложило на три российские авиакомпании — «Аэрофлот», Azur Air и Utair — экспортные санкции. Согласно заявлению, опубликованному на официальном сайте ведомства, срок запрета на экспорт и реэкспорт продукции из США составит 180 дней. Представители американского Минторга также предупредили частных предпринимателей о «суровых последствиях» в случае нарушения правил. Данный шаг также призван напомнить о том, что у американских властей достаточно полномочий и компетенций для влияния на мировую торговлю.