Устаревшие лифты продолжат возить россиян по этажам Мутко: срок службы 70 тысяч устаревших лифтов в России продлят на пять лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Срок службы 70 тысяч устаревших лифтов в России продлят еще на пять лет, заявил глава компании ДОМ.РФ Виталий Мутко, передает РИА Новости. В то же время он подчеркнул, что проблему с износом оборудования не удастся решить изменением сроков. 1 января 2025 года у 70 тысяч лифтов будет выработан 25-летний ресурс.

Естественно, мы их продлим еще на пять лет, это понятно, — сказал Мутко.

По закону предельный срок работы пассажирского лифта составляет 25 лет. В 2022 году из страны ушли несколько крупных компаний, производящих нужное оборудование, но власти опровергали, что будет его дефицит.

Первый вице-президент Национального лифтового союза Алексей Захаров в разговоре с «Газетой.Ru» заверил, что при качественном обслуживании лифты могут продолжать безопасно работать. Он допустил, что решение о продлении эксплуатации вынужденное.

Из неисправного лифта нельзя самостоятельно выбираться, поскольку можно упасть в шахту с большой высоты, рассказал технический эксперт по подъемному оборудованию Евгений Романов. По его словам, нужно связаться с диспетчером и дождаться помощи ремонтников. Романов отметил, что управляющая компании обязана незамедлительно отреагировать на жалобы жильцов о плохо работающем лифте и решить проблему в течение суток.