На территории Луганской Народной Республики при взрыве автомобиля погиб заместитель главы Центра по обслуживанию образовательных организаций Валерий Чайка, сообщил в своем Telegram-канале глава Старобельского района Владимир Чернев. По его данным, ЧП произошло в 13:30 около филиала Старобельского факультета ЛГПУ.
Погиб наш товарищ, человек, которого мы знали, который работал на благо Старобельского муниципального округа, он был наставником для многих поколений государственных служащих, — написал он.
Чернев выразил свои соболезнования родным чиновника. Также он отметил, что на месте происшествия работают экстренные службы, выясняются все детали произошедшего. В завершение он обратился к местным жителям с призывом сохранять бдительность, а также незамедлительно сообщать в правоохранительные органы в том случае, если они стали свидетелями чего-то подозрительного.
Ранее стало известно об атаке украинского дрона на легковой автомобиль в селе Глотово Белгородской области. По словам губернатора региона, в результате удара ВСУ пострадали пять человек, транспортное средство после атаки загорелось.