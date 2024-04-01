Установлена личность чиновника, погибшего при взрыве машины в ЛНР В ЛНР при взрыве автомобиля погиб чиновник из Старобельска Валерий Чайка

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

На территории Луганской Народной Республики при взрыве автомобиля погиб заместитель главы Центра по обслуживанию образовательных организаций Валерий Чайка, сообщил в своем Telegram-канале глава Старобельского района Владимир Чернев. По его данным, ЧП произошло в 13:30 около филиала Старобельского факультета ЛГПУ.

Погиб наш товарищ, человек, которого мы знали, который работал на благо Старобельского муниципального округа, он был наставником для многих поколений государственных служащих, — написал он.

Чернев выразил свои соболезнования родным чиновника. Также он отметил, что на месте происшествия работают экстренные службы, выясняются все детали произошедшего. В завершение он обратился к местным жителям с призывом сохранять бдительность, а также незамедлительно сообщать в правоохранительные органы в том случае, если они стали свидетелями чего-то подозрительного.

Ранее стало известно об атаке украинского дрона на легковой автомобиль в селе Глотово Белгородской области. По словам губернатора региона, в результате удара ВСУ пострадали пять человек, транспортное средство после атаки загорелось.