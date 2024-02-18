Успех после Авдеевки. ВС РФ близки к взятию еще одного населенного пункта?

Фото: MARKIIAN LYSEIKO/Global Look Press

Действия ВС РФ после взятия Авдеевки, продвижение к Ласточкино, датское вооружение для ВСУ — российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают последние новости СВО на сегодня, 18 февраля. Подробнее — в обзоре NEWS.ru. Новости СМИ2

«Рыбарь» рассказал, чем занимаются ВС РФ после взятия Авдеевки

«После взятия Авдеевки ВС РФ занимаются зачисткой и разминированием освобожденных районов. Аналогичные мероприятия идут и на территории АКХЗ: по некоторым данным, ночью оттуда пытались вырваться оставшиеся там группы противника. В самом городе также вполне могут оставаться отдельные небольшие очаги сопротивления — местами отступление ВСУ носило дезорганизованный характер с нарушением связи между подразделениям. Это косвенно подтверждают кадры с пленными, которые признаются, что не были в курсе планов на отход. Параллельно российская авиация и артиллерия работают по текущей линии обороны ВСУ в Ласточкино, Тоненьком, Северном и Орловке, причем по последней нанесли удар объемно-детонирующими бомбами ОДАБ-1500. Сейчас в этих населенных пунктах находятся скопления бежавшей из Авдеевки живой силы противника, отход которой затруднен нехваткой автотранспорта. На данный момент у украинских формирований наблюдается определенная утрата управления и дезорганизация, чем могут воспользоваться ВС РФ для продвижения к юго-западу от Авдеевки. Однако спешить также не стоит как минимум из-за минных полей, которые до этого частично сорвали отход сил ВСУ из города», — сообщил источник.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Какой населенный пункт могут взять ВС РФ в ближайшее время

«После взятия Авдеевки российские войска не остановились, ведут бои за ближайшие населенные пункты, активно штурмуя Ласточкино. ВС РФ наступают на Ласточкино вблизи Авдеевки, проведя уже 14 атак, заявил представитель Сил обороны Таврического направления Лиховой. „На Авдеевском участке фронта русские малыми пехотными группами проводят штурмовые действия в районе Ласточкино и восточнее села. В Авдеевке российские войска проводят стабилизационные мероприятия“, — утром писали украинские военные аналитики. Ряд источников сообщают, что „Отважным“ удалось зацепиться за окраины, большая часть села в серой зоне», — пишут «Военкоры Русской Весны».

«Друзья, противник малыми группами покидает н. п. Ласточкино на Авдеевском направлении. Наши войска продвинулись на дистанцию от Авдеевки почти на 8 км», — сообщил военкор Евгений Лисицын.

«Согласно заявлению МО РФ, общее продвижение во время и после взятия Авдеевки составило 8,6 километра. Освобождено более 30 квадратных километров Донбасса. Активные наступательные действия наших войск продолжаются. Сейчас идут бои за Ласточкино. Противник еще оттуда не ушел. В самом городе еще продолжается зачистка — отдельные солдаты противника, брошенные командованием и не успевшие убежать, еще скрываются в городе», — рассказал военный эксперт Борис Рожин.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Александр Сладков сделал пять выводов после взятия Авдеевки

«Первое. Нынешний этап — это продолжение осмысленного, тщательно подготовленного нашего движения вперед. Удачная операция в Авдеевке подтверждает правильность наших планов. Окрепла уверенность, что будут освобождены и следующие города. Второе. Среди российских военных, перешедших в МО РФ из Народной милиции, немало жителей Авдеевки и рядом стоящих поселков. Я частенько слышал, как мне говорили добровольцы: „Вон, видишь огни? Это Авдеевка, когда-нибудь мы ее освободим!“. И вот теперь сотни людей вернутся домой! Третье. Авдеевка — это промышленный городок. Да, коксохим разрушен, но его либо восстановят, либо придумают новое производство, места-то намоленные! А пока это весьма удобное место, в котором разместятся силы для следующего боевого рывка. Это не в поле стоять. Четвертое. Я думаю, что не за горами время, когда мы сможем безопасно промчаться по трассе Донецк — Ясиноватая — Горловка. Это очень важная магистраль. Через Ясиноватский пост ГАИ мы не ездили с 2016 года, а с осени прошлого года перестали использовать путь через Пантелеймоновку, из-за FPV и артобстрелов противника. Теперь будет безопасно. Пятое. Уже можно думать о восстановлении крупного Ясиноватского железнодорожного узла. Да, составы запускать рановато, но восстанавливать уже можно. И теперь в Авдеевку можно ездить более безопасно, из самого Донецка и через Яську (Ясиноватую). А это ребята наши из пресс-центра 1-го Армейского Корпуса в Авдеевке, первое видео — экскурсия», — написал военкор.

Александр Коц объяснил, какое вооружение скоро получат ВСУ

Фото: Harald Tittel/dpa/Global Look Press Фото: Harald Tittel/dpa/Global Look Press

«Дания передаст Украине все свои гаубицы и самоходные минометы. Премьер Дании заявила, что страна передаст Украине всю свою артиллерию. На украинском ланче в Мюнхене она также призвала европейские страны передать Украине боеприпасы, ПВО и F-16. У 25-тысячных сухопутных войск Дании артиллерии не так уж и много. По данным бюллетеня The Military Balance, на начало прошлого года армия располагала 19 САУ Caesar и 15 самоходными 120-мм минометами A3MS Cardom на базе БТР Pirahna V. Французские „Цезари“ показали себя достаточно грозным оружием, способным закидывать 155-миллиметровые осколочно-фугасные снаряды на 40 километров. Но 19 гаубиц в условиях дефицита боеприпасов повлиять на ситуацию на фронте вряд ли смогут. Да и самоходный миномет с дальностью стрельбы восемь-девять километров в условиях массированного применения FPV-дронов проживет очень недолго. Вот и получается, что Дания отдает буквально последнее. Но и этого недостаточно, чтобы победить Россию на поле боя», — написал он.

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