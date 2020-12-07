Услуги телемедицины могут включить в тарифы ОМС

https://static.news.ru/photo/eded12ca-38d6-11eb-8ac1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предложения по внедрению цифровых технологий мониторинга и ведения пациентов планируют направить в Минздрав РФ в марте 2021 года. При наличии клинических рекомендаций врачебные онлайн-услуги можно будет оплачивать по тарифам ОМС.

Разработкой рекомендаций занимается рабочая группа, в которую вошли специалисты в области медицины, в том числе, главный трансплантолог Минздрава Сергей Готье, пишут «Известия».

Спрос на услуги телемедицины вырос в десять раз на фоне пандемии и введённых в связи с эпидемиологической ситуацией ограничений. На данный момент такие врачебные услуги не включены в стандартные клинические рекомендации и стандарты оказания медпомощи, поэтому пациентам трудно добиться их оплаты от территориальных ФОМС.

Экспертная группа подготовит типовые предложения по включению технологий дистанционного мониторинга и ведения пациентов во все основные клинические рекомендации. Сейчас как раз благоприятный момент для этого — ведь в течение 2021 года должна быть завершена доработка по большинству из них, — отметил гендиректор Ассоциации разработчиков и пользователей искусственного интеллекта в медицине «Национальная база медицинских знаний» Борис Зингерман.

По информации издания, уже точно известно, что клинические рекомендации будут представлены в областях нефрологии и трансплантологии.

Руководитель комитета «Пациентоориентированная телемедицина» при ВСП Ирина Каргальская добавила, что телемедицина должна удешевить некоторые виды медицинских услуг, снизить число очных обращений к медикам и число заражений в медучреждениях.

Для того чтобы телемедицина в России перестала топтаться на месте, оставаясь лишь «запасным выходом», как в случае пандемии, необходимы серьёзные, но быстрые изменения: ментальные, законодательные и технологические, — подчеркнул Зингерман.

Как сообщал NEWS.ru, учёные Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского госуниверситета вычислили, что пик волны пандемии в Москве придётся на 10–12 декабря. В регионах он наступит 21–22 декабря. К этим датам в стране одномоментно будут болеть коронавирусом от 514 до 517 тысяч человек. Расчёты проводились при помощи новой модели развития эпидемий CBRR.