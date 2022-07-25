«Ушел по радуге»: любимец новосибирцев лев Сэм умер после внезапной болезни В Новосибирском зоопарке скончался знаменитый лев Сэм

Фото: vk.com/novosibirsk_zoo

В Новосибирском зоопарке скончался самый фотогеничный его обитатель — лев Сэм. Этим летом царю зверей исполнилось 13 лет, 14 июля 2022 года он ушел из жизни после внезапной болезни. О смерти Самсона администрация Новосибирского зоопарка объявила только сегодня, 25 июля, сообщили «МК в Новосибирске».

На небе зажглась новая звезда. И имя ее Самсон. 14 июля всеми любимый, наш самый красивый лев Сэм после внезапной болезни ушёл от нас по радуге к звёздам. Мы всеми силами пытались ему помочь, но оказались бессильны. Мы все скорбим и плачем, Сэм! Ты всегда будешь в нашем сердце! — написали представители зоопарка в Telegram-канале.

В среднем львы живут около 10 лет, Сэм скончался в почтенном возрасте — 13 лет. Сотрудники зоопарка рассказали, что хищнику долго не могли найти пару, из-за чего он чувствовал себя одиноким, будучи социальным животным. Только в 2019 году ему удалось подобрать подругу — африканскую львицу Найтири из Ленинградского зоопарка.

21 июля в Диксоне удалось спасти белую медведицу, у которой в пасти застряла жестяная банка. Вытащить инородный предмет смог главный ветеринар Московского зоопарка. Медведица была сильно истощена и не могла охотиться самостоятельно, поэтому на волю ее отпустили с запасом рыбы.