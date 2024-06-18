Ушедший из России бренд зарегистрировал товарный знак в Роспатенте RTVI: Роспатент зарегистрировал товарный знак производителя ликеров Jagermeister

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Роспатент зарегистрировал товарный знак для производителя ликеров Jagermeister, передает RTVI. По его данным, заявление ушедшего из России бренда было принято 11 июня.

Известно, что Jagermeister судился с заводом «Кристалл» с целью запретить продажу аналога своей продукции в российских магазинах. «Кристалл» хотел зарегистрировать аналог через Роспатент, но заводу отказали в прошении. Весной 2024 года компании достигли соглашения.

Ранее ликеро-водочному заводу «Кристалл» Роспатент не дал зарегистрировать марку абсента «Шаман» из-за псевдонима певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). Коллегия Палаты по патентным спорам сочла отказ обоснованным, поскольку «заявленное обозначение является сценическим именем артиста и совпадение могло бы ввести в заблуждение покупателей».

Также известно, что «Кристалл» получил лицензию правительства Мексики на производство текилы в России, сообщил владелец завода Павел Победкин. По его словам, речь идет о продукции со 100-процентным содержанием агавы и раньше такую лицензию имели лишь нескольких мексиканских штатов.

«Кристалл» работал над получением лицензии, уточнил Победкин, весь 2023 год. Запуск производства запланировали на второй квартал 2024 года.