«Уселись в муравейник»: Коц указал на просчет НАТО в отношении России Военкор Коц: в НАТО осознали, что идут на противостояние с сильным ВПК России

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что Альянс имеет дело с Россией, которая, в отличие от Запада, смогла оперативно усилить оборонную промышленность, обратил внимание в Telegram-канале военкор Александр Коц. По его словам, в военном блоке начали осознавать, что «сели в муравейник» в противостоянии с РФ.

На третий год конфликта в НАТО начинают осознавать, что втянулись в вооруженное противостояние с военным заводом размером с континент. Сокрушить его не удается даже благодаря беспрецедентным санкциям. <...> Словом, уселись голой попой в муравейник, — отметил Коц.

Военкор добавил, что западная промышленность после распада Советского Союза в немалой степени пришла в упадок. Однако для ее восстановления необходимы дешевые энергоресурсы России, считает Коц.

Ранее политолог Константин Блохин предположил, что заявление генсека НАТО о ежегодных выплатах Украине в размере €40 млрд говорит о начале новой холодной войны России и Запада. По словам эксперта, высказывание Столтенберга также свидетельствует о том, что Запад не откажется от поддержки Киева, как бы дорого это ни было. Вместе с тем политолог предположил, что в Альянсе будут несогласные, а население начнет выходить на протесты, но руководство продолжит гнуть свою линию.