Уровень реки в городе Ишим Тюменской области вырос почти на метр

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Уровень воды в реке Ишим у города Ишима в Тюменской области достиг 1006 сантиметров. Показатели увеличились на 95 сантиметров за сутки, сообщает информационный центр правительства региона.

Информация об уровне воды в реках Тюменской области на 20:00 (18:00 мск) 20 апреля: уровень воды в реке Ишим у города Ишима Тюменской области — 1006 сантиметров, за сутки поднялась на 95 сантиметров, — говорится в сообщении.

Режим ЧС по паводку в Тюменской области был введен 8 апреля. Ожидается превышение исторических максимумов по уровню воды на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик — 23–25 апреля.

Ранее сообщалось, что укрепление дамбы, которая защищает город Ишим Тюменской области, завершилось. В работах участвовали порядка 600 человек, а протяженность дамбы составляет 2,7 тысячи км.

Также выяснилось, что Владимир Путин сделал замечание губернатору Тюменской области Александру Моору, который назвал отказавшихся эвакуироваться жителей упертыми. Президент отметил, что это не смешно и что задачей главы региона является вселить в людей уверенность.